امنیت امروز جامعه مرهون ایثارگری رزمندگان و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سی و هفتمین سالروز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: مسئولان و مدیران استانی باید در راستای حفظ ارزش های اسلامی و دفاع مقدس با یکدیگر هماهنگی و در هفته دفاع مقدس همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: شهدای مبارزه با ضدانقلابی داخلی و هشت سال دفاع مقدس سبب تثبیت، تقویت و جهانی شدن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شدن انقلاب اسلامی به عنوان انفجار نور در دنیا و قوت قلب نهضت های آزادی بخش اسلامی و عدالت محور شد و همچنین شهدای منا و حج سبب شد تمام دنیا به بی لیاقتی و عدم توانمندی رژیم صعودی پی ببرند.

انقلاب اسلامی آزادی واقعی را برای کشور به ارمغان آورد

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی سبب منشا خیرات و برکات بسیار زیادی در کشور شد، افزود: کشور قبل از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی غلام حلقه به گوش آمریکا، شوری سابق و دنیای غرب بود و مستشاران آمریکایی و اروپایی بیداد می‌کردند و همچنین شاه و مجموعه مدیران بدون اذن استعمارگران هیچ گونه اقدامی انجام نمی دادند و در کشور آزادی، جمهوریت، استقلال و اسلامیت وجود نداشت.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی با توجه به رهنمودها و فرمایشات رهبری دلیری و شجاعت مردم غیور کشور به پیروزی رسید که امروز با توجه به وجود دانشمندان هسته ای و دستیابی به علم پیشرفته و وحدت و یکپارچگی و همچنین غیرت نسبت به حفظ جمهوری اسلامی ایران آماده‌تر از زمان جنگ تحمیلی هستند که سبب سرکوب نقشه های شوم دشمن می‌شود.

حفظ و تقویت ارزش‌های دفاع مقدس در بین اقشار مختلف جامعه ضروری است

وی گفت: تحقق اهداف انقلاب اسلامی سبب می‌شود اسلام نه تنها در کشور بلکه در دیگر کشورها زنده بماند.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: از اهداف هفته دفاع مقدس می توان به حفظ و تقویت ارزش‌های دفاع مقدس در بین اقشار مختلف جامعه، تبیین برنامه ها و نقش مردم در دفاع مقدس و تقویت روحیه شجاعت در برابر دشمنان اسلام اشاره کرد.