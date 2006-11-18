مسئولان کیش به هنر سینما توجه خاص دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجید شایسته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به ستاد خبری هفتمین جشنواره مستند کیش گفت: "یکی از سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش حمایت از برگزارکنندگان نمایشگاهها، همایش ها و جشنواره های مختلف در این جزیره است."



رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد کیش در ادامه افزود: "مدیران این جزیره سیاحتی برگزاری جشنواره مستند کیش و توسعه آن را یکی از جاذبه های موثر و قدرتمند برای جلب توجه هنرمندان و پرآوازه شدن نام جزیره کیش در دنیا می دانند."



مهندس شایسته گفت: "هدف ما در مجموع توسعه و گسترش هر چه بیشتر جشنواره ها و نمایشگاههای فرهنگی در جزیره کیش تلاش برای اعتلا فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی کشور، جذب گردشگران داخلی و خارجی و پرکردن اوقات فراغت شهروندان کیش است که هنر و بخصوص سینما توانسته در جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم نقشی بسیار مهم ایفا کند."



رئیس منطقه آزاد کیش ادامه داد: "هوای بسیار خوب، ساحل و دریای بی نظیر و امکانات و تسهیلات بسیار متنوع باعث شده این جزیره به عنوان یک مرکز گردشگری شناخته شود و سالانه بیش از یک میلیون گردشگر داخلی و بیش از 150 هزار گردشگر خارجی از آن دیدن کنند."



هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش از 13 تا 16 آذرماه در جزیره کیش خلیج همیشه نیلگون فارس برگزار می شود.

کد خبر 408427