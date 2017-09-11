جلسه شورای عالی بورس آغازشد/سیاست کرباسیان برای بورس چه خواهدبود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای عالی بورس که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، قرار است سیاستهای دولت دوازدهم برای بازار سرمایه بررسی و مصوب شود.

در این جلسه سیف، شاپور محمدی و بهمنی حضور دارند.