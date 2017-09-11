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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

با حضور وزیر اقتصاد؛

جلسه شورای عالی بورس آغازشد/سیاست کرباسیان برای بورس چه خواهدبود؟

جلسه شورای عالی بورس آغازشد/سیاست کرباسیان برای بورس چه خواهدبود؟

جلسه شورای عالی بورس با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای عالی بورس که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، قرار است سیاستهای دولت دوازدهم برای بازار سرمایه بررسی و مصوب شود.

در این جلسه سیف، شاپور محمدی و بهمنی حضور دارند.

کد مطلب 4084275

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