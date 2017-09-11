به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز به نقل از مدیرکل این نهاد بین المللی از غنی سازی اورانیوم توسط کره شمالی خبر داد.

بر این اساس، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزاش امروز خود به نشست شورای حکام در این باره گفت: آژانس؛ برنامه هسته ای کره شمالی را همانند قبل با دقت تحت نظر قرار می دهد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: آژانس به علایمی درباره کار سانتریفوژها و تأسیسات مرتبط برای غنی سازی اورانیوم در کارخانه « یونگ بن» (Yongbyon) واقع در شمال کره شمالی رسیده است.

«یوکیا آمانو» در ادامه افزود: از کره شمالی می خواهم تا به صورت کامل به تعهدات خود در ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد.

گفتنی است، کره شمالی سوم سپتامبر سال جاری میلادی اعلام کرد که آزمایش بمب هیدروژنی این کشور با موفقیت انجام شده است.

بر اساس اعلام مقامات پیونگ‌یانگ، این بمب هیدروژنی قابلیت بارگذاری روی موشک های جدید بالستیک بین‌قاره‌ای را دارد.

صبح همان روز در ابتدا اعلام شد که پیونگ یانگ می گوید موفق به تولید سلاح اتمی پیشرفته تری شده است که قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک را دارد.

در همین راستا، «کی سی ان اِی» رسانه رسمی کره شمالی تصاویری از «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور را منتشر کرد که وی را در حال بررسی آنچه که بمب هیدروژنی جدید نامیده می شود، نشان می داد.

پس از آن رسانه ها از وقوع زمین لرزه در کره شمالی خبر دادند و کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این زمین لرزه ساختگی بوده و بدلیل آزمایش هسته ای کره شمالی رخ داده است.