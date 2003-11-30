آصفي : انگليس به ادامه روابط با ايران علاقه فراواني دارد

به گزارش خبرنگارسياسي مهر، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درباره تجديد نظر در مناسبات با كشورهاي كانادا ، استراليا ، ژاپن ، كره جنوبي و زلاندنو به خاطر موضع گيري هاي اين كشورها عليه كشورمان در شوراي حكام گفت : در جريان تدوين قطعنامه شوراي حكام برخورد همه كشورها يكسان نبود ما اميدواريم آن دسته از كشورهايي كه برخورد مورد انتظار را درقبال ايران نداشتند درآينده نزديك رفتار گذشته را جبران كنند تا فضاي مناسبي براي گسترش روابط به وجود آيد .

آصفي درباره ملحق شدن انگليس به آمريكا براي تحريم كشورمان گفت: ما خبر تاييد شده در اين زمينه نداريم بلكه استراو وزير امورخارجه انگليس درگفتگوهاي مختلفي كه داشته بر عزم و اراده انگليس براي گسترش همكاريها با ايران تاكيد و در اجلاس اخير شوراي حكام نيز نقش مثبتي ايفا كرده است.

سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان درباره ميدان نفتي آزادگان و حضور ژاپن دراين ميدان گفت : اين يك بحث تكنيكي است كه كدام كشور و كدام طرح در اين ميدان موفق شود ولي بايد منافع ملي جمهوري اسلامي ايران مورد نظر قرار گيرد. اينكه وزارت نفت اين قراردادها را به بهترين گزينه واگذار كند امري طبيعي است. هنوزكشورها و شركتهاي مختلفي مد نظر هستند و مذاكره با آنها ادامه دارد.

آصفي درخصوص ميدان آرش تصريح كرد: وزيرانرژي كويت اعلام كرده است براي مشخص شدن وضعيت ميدان آرش،اين مورد به ديوان لاهه مي رود اما بايد گفت كه اين امر مستلزم رضايت طرفين است. دو طرف بايد براي ارجاع يك پرونده به دادگاه داوري لاهه موافق باشند و اين مسئله فعلا دردستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد .

وي درباره استات اويل افزود: وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات گفتگوهايي را از كانال هاي مقتضي با طرفهاي نروژي انجام داده اند وهم اكنون نيز درحال انجام است واگر مطلبي قابل ارائه به افكار عمومي باشد اعلام خواهد شد .

آصفي درباره سفر مخفيانه بوش به عراق اظهار داشت : به نظر من اين ارزيابي چندان كارپيچيده اي نيست، در ماه مي در ناو آبراهام لينكلن در نزديك كاليفرنيا بوش با غرور پيروزي متحدين بر عراق را اعلام كرد و گفت اكنون ما در حال تامين امنيت در عراق هستيم. تا اين زمان 7 ماه مي گذرد، اين اظهارات و سفر شبانه با هم تضاد دارند. بوش به عنوان يك فاتح به آنجا نرفت اگر بوش ادعا كرد كه آزاد كننده عراق است بايد يك سفر شكوهمندانه ترتيب مي داد كه مردم عراق از او استقبال كنند . اين اظهارات و اين نوع عملكرد نشان مي دهد كه آمريكا در عراق چه در زمينه ايجاد امنيت وچه در مسائل ديگر شكست خورده است در غير اين صورت ما هر روز شاهد نا امني هاي فعلي درعراق نبوديم . آمريكا بايد به مردمش توضيح دهد كه چرا وضعيت آمريكا و سياست خارجي اين كشور در دنيا اين قدر منزوي شده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه درباره سفر وزير انرژي روسيه به تهران و گفتگو با وي درباره ساخت نيروگاه دوم در كشورمان افزود : در قبال نيروگاه دوم قبلا مذاكراتي صورت گرفته است و اين نيروگاه يكي از محورهاي گفتگوبا طرف روسي خواهد بود در جلسه اخير شوراي حكام روسها برخورد و نقش خوب و متوازني را اتخاذ كرده بودند واين طبيعي است كه دو كشورمهم در منطقه و دو كشور همسايه، امكانات زيادي براي همكاري دارند و اين يك قدم ديگر در ادامه همكاري هاي قبلي است.

آصفي درباره انتظار جمهوري اسلامي ايران از نشست آتي شوراي همكاري خليج فارس تصريح كرد: شوراي همكاري خليج فارس در يك مقطع مهم و حساسي برگزار مي شود ما انتظار داريم كه دوستان وبرادران ما دراين شورا با درك از واقعيات امروز جهان اسلام و منطقه به موضوعات اصلي و ريشه اي بپردازند وازطرح برخي مسائل جنبي خودداري كنند. درحال حاضر تمام كشورهاي اسلامي و عربي در نوك پيكان حمله رژيم اسراييل هستند و در شرايط كنوني همگرايي و همبستگي بين كشورهاي اسلامي و منطقه بيش از گذشته احساس مي شود.

سخنگوي وزارت امورخارجه درباره تلاش جمهوري اسلامي ايران براي رهايي 4 ديپلمات ايراني در چنگ اسراييل گفت : جمهوري اسلامي ايران براي آزادي ديپلماتهاي ايراني از تمام توان و ظرفيتها و امكانات خود نزد لبناني ها، سوريها ، دبير كل سازمان ملل و پارلمان اتحاديه اروپا استفاده كرده است. ما اعتقاد داريم كه اين 4 عزيز زنده هستند و دراسارت رژيم صهيونيستي به سر مي برند و تشكيل كميته اخير در رژيم صهيونيستي دليل محكمي بر اين مسئله است .

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