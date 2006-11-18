"توی گوش سالمم زمزمه کن" برای سرگرمی تماشاگران است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" به کارگردانی محمد رحمانیان و تهیه کنندگی شهاب الدین حجازی تهیه شده و بهروز بقائی، اصغر همت، الهام پاوه نژاد، محمد عمرانی، افشین هاشمی، فریبا متخصص، خسرو احمدی و ... در آن بازی می کنند.

رحمانیان درباره مدت زمان هر قسمت از این مجموعه گفت: "مجموعه "توی گوش سالمم ..." شامل نمایش های کوتاه به مدت 15 تا 20 دقیقه است، قبل از انقلاب هم نمایشنامه هائی به این صورت کار می شد، اما این استاندارد زمانی مدتی در تلویزیون فراموش شده بود تا اینکه ما تصمیم گرفتیم چنین نمایش های کوتاهی را در 78 قسمت تهیه کنیم. فضای این نوع نمایش ها به تئاتر خیلی نزدیک است و ما از فضای واقعی استفاده نکردیم."

وی درباره تفاوت مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" با "نیمکت" گفت: "قصه ها در این مجموعه جهت مشخصی گرفته و شخصیت ها ثابت شده است. در حالی که شخصیت ها در "نیمکت" متغیر بودند. در واقع می خواستم تجربه دیگری داشته باشم."

رحمانیان که از سال 63 برای تلویزیون تله تئاتر تولید کرده خاطرنشان کرد: "من فضای تله تئاتر را خیلی دوست دارم و فضای این مجموعه هم به این شکل کار نزدیک است. البته هدفم از تولید "توی گوش سالمم زمزمه کن" آشنا کردن تماشاگر عام با فضای تئاتر نیست، بلکه قصدم سرگرم کردن مخاطبان عام و خاص است. علاوه بر آن سعی کردم مفاهیم را به صورت ساده بیان کنم. البته این سادگی به معنای پیش پا افتاده بودن نیست."

کارگردان مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" درباره نام این برنامه گفت: "من این نام را دوست دارم، چرا که نام یکی از نمایشنامه های انگلیسی است و جعفر والی هم سال های گذشته آن را اجرا کرده. طرح اولیه این نمایشنامه و 30 قسمت آن را خودم نوشتم و حمید امجد، امید سهرابی، محمد رضایی راد و... بقیه متن های مجموعه را نوشتند. البته نگارش متن های 15 دقیقه ای سخت است، چرا که باید در این زمان مفاهیم را به مخاطب منتقل کنید."

اصغر همت، بازیگر نقش عریضه نویس، با اشاره به اینکه نام رحمانیان وی را برای پذیرش این کار ترغیب کرده، گفت: "خیلی علاقمند بودم با ایشان کار کنم، حتی به نقشی که قرار بود بازی کنم فکر نکرده بودم، بلکه نام آقای رحمانیان برایم اهمیت داشت. علاوه بر آن عوامل اجرائی این مجموعه تئاتری هستند و این برایم جذابیت داشت."

وی در ادامه افزود: "مجموعه تلویزیونی "توی گوش سالمم زمزمه کن" قبل از آماده شدن کامل متن ها کلید خورد. ما کار خود را در این مجموعه با قسمت هایی که آقای رحمانیان نوشته بود، شروع کردیم که البته متن ها خیلی جذاب بودند. این بدان معنا نیست که متن هایی که دیگران نوشته بودند، خوب نبود."

همت درباره تجربه حضور در این مجموعه گفت: "من چندان عادت به این شکل کار کردن نداشتم، شاید کمی هم خسته شدم و شاید هم وقتی سر این مجموعه آمدم از قبل خسته بودم. در مجموع آن لذتی که باید ببرم را نبردم. امیدوارم از این پس اگر خواستم کاری با این حجم انجام بدهم، آمادگی ذهنی و جسمسی اش را داشته باشم. ما در این مجموعه با کمبود زمان رو به رو بودیم و یکی از دلایلی که گروه نتوانست تمام توان خود را به اجرا درآورد، شاید همین کمبود وقت بوده است."

الهام پاوه نژاد بازیگر این مجموعه هم گفت: "آقای رحمانیان جزو کارگردان هایی است که کار را خیلی خوب می شناسد و هر بازیگری دوست دارد با او کار کند. سابقه آشنائی من هم با ایشان به مجموعه "نیمکت" برمی گردد که در آن مجموعه هم بازی داشتم. در این مجموعه هم شخصیت های متفاوتی را بازی می کنم. تمام عوامل از بازیگران گرفته تا عوامل فنی شبانه روز تلاش خود را کردند تا این مجموعه به نحو مطلوب تهیه شود."

وی خاطرنشان کرد: "بازیگر نقش مقابل روی بازی خیلی تاثیرگذار است. در این مجموعه هم بازیگر نقش مقابل من محمد عمرانی بود. این سومین تجربه بازی من کنار ایشان است و باید بگویم که بازیگری توانمند هستند. علاوه بر آن متن های این مجموعه در مقایسه با سریال "نیمکت" قویتر است، چرا که یک تیم از نویسندگان خوب و خبره تئاتر متن ها را نوشتند."

افشین هاشمی، بازیگر نقش عریضه نویس در مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن"، با اشاره به اینکه بازی در مجموعه یا تئاتر تفاوتی نمی کند، افزود: "بازیگر باید خود را با ویژگی هر کاری تطبیق دهد. در این مجموعه هم باید در 15 دقیقه شخصیت را به مخاطب معرفی می کردیم."