۶۰درصد تعاونی های شاهرود غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در ادامه مراسم تجلیل از تعاونی های برتر شاهرود به میزبانی سالن همایش های فنی و حرفه ای این شهرستان، ضمن بیان اینکه در شاهرود ۶۴۰ شرکت تعاونی وجود دارد که از این تعداد فقط ۲۸۵ شرکت فعال هستند و ۳۶۵ شرکت تعاونی فعالیت ندارند، تاکید داشت: باید علت این عدم موفقیت ها احصاء و برای رفع آن برنامه ریزی شود.

وی افزود: مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند و تعاونی یکی از راه های مشارکت مردم محسوب می شوند لذا باید گفت با توجه به دغدغه مردم و خیلی از خانواده ها درباره مقوله اشتغال، می بایست به تعاونی ها قدرت بخشید.

معاون استاندار سمنان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند «تعاون چشمه جوشان اشتغال است» و یکی از اشتغال های پایدار در جامعه همین تعاونی ها به شمار می آیند اما دغدغه ای نیز از سوی مردم است که به متولیان بخش های تعاونی باز می گردد و آن هم اعتماد است.

هاشمی بیان کرد: اگر بخواهیم تعاون را به معنای واقعی فعال کنیم تا در حوزه اشتغال گامی بردارند، باید اعتماد سازی شود در شاهرود طی سال های قبل و در برخی مکان ها که مردم ورود پیدا کردند متاسفانه کارها به شکلی پیش نرفته که رضایتمندی مردم دنبال شود لیکن امروز باید به فکر اعتماد سازی دوباره مردم و تعاونی ها باشیم.

وی افزود: در حوزه های کشاورزی، صنعتی و خدماتی نخستین کاری که باید شکل گیرد، اعتماد سازی است که یکی از راه های آن، دعوت مردم برای حضور در چنین همایش هایی است.

رئیس شورای اداری شاهرود با بیان اینکه ناکامی تعاونی ها به مجموعه فرمانداری، دستگاه های اجرایی، اعتماد مردمی و ...باز می گردد، بیان کرد: کارهای بسیار خوبی طی دو، سه سال گذشته در این حوزه انجام گرفته که ثبت بیش از ۷۵ شرکت در زمره این موارد است اما باز هم باید این اقدامات تقویت شود تا شاهد ارتقای بخش تعاونی باشیم.

هاشمی بیان کرد: بخش کشاورزی شاهرود با ۸۹ تعاونی بیشترین میزان تعاونی های استان سمنان را به خود اختصاص داده لذا با وجود ظرفیت های موجود در شهرستان می توان این بخش را ارتقا بخشید.

وی افزود: نکته قابل تامل اما اینجاست که شاهرود با وجود قطب گردشگری بودن و داشتن ظرفیت های فراوانی مانند مجن، جنگل ابر، اولنگ، بیارجمند، توران و ده ها مورد دیگر، هنوز دارای یک شرکت تعاونی در حوزه گردشگری هم نیست که این امر جای تاسف دارد که باید مطالبه ای در این حوزه صورت گیرد تا بتوانیم در حوزه اشتغال زایی کارهای خوبی را صورت دهیم.