توان تعهد جاری ۵ میلیارد دلاری صندوق ضمانت صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، محمود عابدنیا در همایش معرفی و آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در شیراز گفت: مهمترین اولویت صندوق ضمانت صادرات ایران، بحث مهم امنیت صادرات است.

وی ادامه داد:در عرصه تجارت بین المللی احتمال خطرهایی وجود دارد که صادرکنندگان می توانند برای بازارهایی که احتمال خطر در آن وجود دارد از خدمات این صندوق استفاده کند.

عابدنیا گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش خطر پذیری مالی تجارت خارجی را پیگیری می کند و صادرکنندگان، بازرگانان و تجار ما می توانند با خیال آسوده در دنیای رقابت بین الملی حضور داشته باشند.

معاون مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این در حالی است که خدمات این صندوق تنها به صادرکنندگانی ارائه می شود که قبل از وارد شدن خسارت به آنها تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته باشند زیرا این صندوق جایی می تواند وارد شود که به عنوان بیمه گر به او حق داده شده باشد.

عابدنیا گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران فرصت اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری دارد که تا ۱۰ برابر این میزان سرمایه معادل پنج میلیارد دلار می تواند تعهد جاری داشته باشد.

معاون مدیرخسارت صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اکنون ۹۰۰ صادرکننده از خدمات این صندوق استفاده می کنند که از این تعداد ۲۴ نفر از استان فارس هستند.