امکان فروش کاغذ دولتی در بازار آزاد کم شده است

به گزارش خبرنگارمهر، با اقدام به واردات سری جدید کاغذ های خارجی از سوی تشکل های فعال در زمینه واردات کاغذ ، نیاز استان فارس به کاغذ خارجی تا پایان سال جاری تامین شد .



با واردات پنج هزارتن کاغذ خارجی ازکمپانی UPM کشوراندونزی درماه جاری ، نیازناشران و چاپخانه داران این استان به کاغذ هفتاد گرم مخصوص تحریر تا پایان سال برطرف شد .

این درحالی است که کاغذ دراستانهای دیگرکشورهم به مروردرحال توزیع است و سری جدید کاغذهای ثبت سفارش شده از طریق اعتبارات ارزی مخصوص سال 1385 برای نیمه اول سال به تعاونی های واردات کاغذ تخصیص یافته است .

به گفته مسئولین تعاونی ناشران فارس درماه های گذشته بخشی ازنیازناشران استان به کاغذ ازطریق استانهای دیگرمانند قم تامین شده بود .

هم اکنون ناشران استان فارس می توانند برای دریافت کاغذ مورد نیاز خود برای انتشار و تولید کتاب به اداره کل ارشاد مراجعه کنند و با طی مراحل قانونی کاغذ مورد نیاز خود را دریافت کند .

تعاونی های نشر در استان های تهران ، قم ، مشهد ، اصفهان و فارس اعلام کرده اند که تحویل کاغذ جدید تنها در قبال ارائه برگه تسویه کاغذ دولتی در دوره قبل ممکن خواهد بود .



