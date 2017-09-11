به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند گفت: از ۱۵ خرداد ماه سال جاری تا پایان روز ۱۹ شهریور ماه تعداد ۴۴ هزار و ۲۰۱ مسافر در قالب ۱۱ هزار و ۶۱۵ خانوار در مراکز اسکان آموزش و پرورش لرستان پذیرش شدند.

وی به تجهیز ۴۲ آموزشگاه در قالب ۴۲۰ کلاس برای اسکان مسافران تابستانی اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش از تمام ظرفیت های موجود خود استفاده کرده تا مسافران تابستانی اقامت خوبی توام با آرامش و رفاه نسبی در لرستان تجربه کنند.

وی در ادامه به آمادگی ۶ مرکز آموزشی رفاهی معلم در سطح استان اشاره کرد و افزود: تعداد ۱۵ هزار و ۶۹۹ مسافر در قالب ۴ هزار و ۴۷۰ خانوار هم در مراکز آموزشی رفاهی معلم پذیرش شده است.

دریکوند به جاذبه های گردشگری لرستان اشاره کرد و گفت: طبیعت ۴ فصل و مصفای لرستان با جاذبه های بکر و طبیعی ظرفیت خوبی را برای جذب گردشگران از اقصی نقاط کشور فراهم می کند که باید از این فرصت برای تبدیل استان به مقصد گردشگران استفاده کرد.