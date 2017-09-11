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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

با حضور مسئولان ارشد کشوری؛

دومین یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد

دومین یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد

کرج - دومین یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالحی در مراسم یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز «مدافعان حریم ایران اسلامی» و شهدای مدافع حرم که عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: شهید حججی موجب عزت اسلام و تنفیر از منفورترین قشر جامعه(داعشی ها) شد.

وی با تأکید بر اینکه شهدای مدافع حرم از جایگاه بالایی در سطح جامعه برخوردار هستند، افزود: برگزاری این یادواره‌ها سبب زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج روحیه حسینی می‌شود.

فرمانده انتظامی استان البرز برگزاری این قبیل یادواره‌ها را زمینه‌ساز مساعدت به جامعه امروزی دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به قله کمال  باید در مسیر شهدای اسلام، انقلاب و مدافعان حرم گام برداشت.

کد مطلب 4084342

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