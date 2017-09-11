دومین یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالحی در مراسم یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز «مدافعان حریم ایران اسلامی» و شهدای مدافع حرم که عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: شهید حججی موجب عزت اسلام و تنفیر از منفورترین قشر جامعه(داعشی ها) شد.

وی با تأکید بر اینکه شهدای مدافع حرم از جایگاه بالایی در سطح جامعه برخوردار هستند، افزود: برگزاری این یادواره‌ها سبب زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج روحیه حسینی می‌شود.

فرمانده انتظامی استان البرز برگزاری این قبیل یادواره‌ها را زمینه‌ساز مساعدت به جامعه امروزی دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به قله کمال باید در مسیر شهدای اسلام، انقلاب و مدافعان حرم گام برداشت.