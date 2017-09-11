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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

تصادف خونین در محور پارس‌آباد منجر به مرگ ۲ نفر شد

تصادف خونین در محور پارس‌آباد منجر به مرگ ۲ نفر شد

پارس‌آباد – تصادف خونین یک دستگاه کامیون میکسر و یک دستگاه وانت پیکان در محور مغان منجر به مرگ دو تن از جمله کودک شش ساله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل عصر دوشنبه در حاشیه بررسی این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این تصادف در نزدیکی حدفاصل پارس‌آباد و سه‌راهی سربند اتفاق افتاد.

حجت فتاحی افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون میکسر از سمت پارس‌آباد به سه‌راهی سربند عازم بوده و در جهت مخالف یک دستگاه وانت پیکان در حرکت بوده است.

وی تأکید کرد: به دلیل انحراف به چپ کامیون میکسر دو خودرو برخورد کرده و سرنشین شش ساله وانت پیکان در دم جان باخته و راننده نیز در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: متأسفانه در محور مغان عرض جاده بسیار اندک بوده و با کوچک‌ترین تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ حادثه‌ای رخ می‌دهد.

فتاحی با تأکید به نقش قابل توجه عوامل انسانی در تصادفات جاده‌ای اضافه کرد: با این وجود انتظار می‌رود زیرساخت‌های راه در شمال استان تقویت شده و بهبود یابد.

کد مطلب 4084358
محمد میرزایی ناطق

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