به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل عصر دوشنبه در حاشیه بررسی این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این تصادف در نزدیکی حدفاصل پارس‌آباد و سه‌راهی سربند اتفاق افتاد.

حجت فتاحی افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون میکسر از سمت پارس‌آباد به سه‌راهی سربند عازم بوده و در جهت مخالف یک دستگاه وانت پیکان در حرکت بوده است.

وی تأکید کرد: به دلیل انحراف به چپ کامیون میکسر دو خودرو برخورد کرده و سرنشین شش ساله وانت پیکان در دم جان باخته و راننده نیز در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: متأسفانه در محور مغان عرض جاده بسیار اندک بوده و با کوچک‌ترین تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ حادثه‌ای رخ می‌دهد.

فتاحی با تأکید به نقش قابل توجه عوامل انسانی در تصادفات جاده‌ای اضافه کرد: با این وجود انتظار می‌رود زیرساخت‌های راه در شمال استان تقویت شده و بهبود یابد.