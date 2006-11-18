فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دو دهه بعد از آنکه مل گیبسن در رای گیری مجله پیپل به عنوان جذابترین مرد دنیا انتخاب شد، وب سایت "فیلم ترت" بازیگر 50 ساله مجموعه فیلم های "اسلحه مرگبار" و کارگردان "مصائب مسیح" را در صدر فهرست سالانه "50 شخصیت بی خاصیت هالیوود" قرار داد.



اسوشیتدپرس گزارش داد، در پی اظهارات اخیر گیبسن در ضدیت با یهودی ها، وب سایت مستقل فیلم تریت، او را به عنوان فردی "با کمترین قدرت و کمترین جذابیت" انتخاب کرد. در این لیست نام لیند سی لوهان، تام کروز، کتی هولمز و "بورات" هم دیده می شود.



"پیتر گبریل جایزه صلح گرفت" خبر دیگر این خبرگزاری است. آهنگساز و خواننده بریتانیائی دیروز در مراسمی در رم جایزه "مرد صلح" را دریافت کرد. هر سال بنیاد "گورباچف" به ریاست میخائیل گورباچف با همکاری شورای شهر رم یک نفر را به عنوان "مرد صلح" انتخاب می کنند. این مراسم با حضور برندگان جایزه صلح نوبل برگزار می شود و برنده امسال جایزه "مرد صلح" گبریل 56 ساله بود که در حوزه سینما بیشتر با موسیقی "آخرین وسوسه مسیح" مارتین اسکورسیزی شناخته می شود.



خبر دیگر اینکه روز گذشته پلیس هند سه نفر از محافظان بریتانیائی آنجلینا جولی را بازداشت کرد. بازداشت این سه نفر به دنبال درگیری آنها با گروهی از والدین و بچه های یک مدرسه در بمبئی صورت گرفت. جولی و گروه فیلمسازی در حال فیلمبرداری سکانسی از فیلم " یک قلب توانا" بودند که درگیری آغاز شد.



اسوشیتدپرس در خبری دیگر آورده ویل اسمیت، بازیگر 38 و سیاهپوست که در "در جستجوی خوشبختی" جدیدترین فیلم خود با جیدن پسر هشت ساله اش همبازی بوده، می گوید اسمیت پسر بسیاری از صحنه های مشترک نقش آفرینی او را تحت الشعاع قرار داده است. این فیلم از 15 دسامبر اکران می شود.



اسوشیتدپرس با تیتر جالب "تب عروسی تام کت شهر ایتالیایی را فراگرفت" خبری را در مورد تاثیر مراسم عروسی تام کروز و کتی هلمز بر شهر ساحلی براچیانو در ایتالیا مخابره کرده است. این شهر دیروز روز شلوغی را پشت سر گذاشت. ظاهرا نه تنها مغازه داران این شهر کوچک بلکه اهالی هم خود را برای مراسم عروسی این دو ستاره هالیوود که قرار است امروز در یک قصر قرن پانزدهمی در مرکز شهر برگزار شود آماده کرده اند!

استفاده تبلیغاتی یک آژانس مسافرتی شهر براچیانو

از برگزاری مراسم ازدواج کروز و هلمز در این شهر

پاتریزیا ریچیونی، شهردار براچیانو، هم تمام مقدمات کار را فراهم کرده است. دیروز بسیاری از چهره های سرشناس خود را به ایتالیا رساندند. جیم کری، بروک شیلدز، جنیفر لوپز، مارک آنتونی، ویل اسمیت، دیوید بکام و همسرش ویکتوریا از جمله مهمانان سرشناس این مراسم هستند که دیروز به ایتالیا آمدند. کروز و هلمز نخستین بار در آوریل 2005 در رم دیده شدند و در ژوئن 2005 هم مراسم نامزدی آنها برگزار شد.



مرگ روث براون، خواننده قدیمی که در دهه 1950 به چهره شاخص سبک "ریتم و بلوز" تبدیل شد در 78 سالگی؛ ساخت فیلمی مستند درباره جی – زد، خواننده رپ و جدائی کیت هادسن و کریس رابینسن عناوین خبری دیگر اسوشیتدپرس را تشکیل می دهد.



خبرگزاری رویترز از بارگشت مجدد پیرس برازنان به دنیای جاسوسان خبر داد. جیمز باند سابق قرارداد بازی در "جاسوس علیه استو" را امضا کرده است، فیلمی کمدی که در نیولاین سینما تولید می شود و برازنان یکی از تهیه کنندگان آن است. او در این فیلم نقش یک جاسوس را بازی می کند. هنوز کارگردان فیلم مشخص نیست.



رویترز هم خبر بازتاب عروسی کروز و هلمز را پوشش داده و نوشته "زندگی شیرین بازگشته است". اشاره این خبرگزاری به تیتر روزنامه های ایتالیائی است که شور و شوق ناشی از حضور ستاره های هالیوودی را یادآور دهه های 1950 و 1960 می دانند، سال هائی که "شهر ابدی" میزبان ستاره های سرشناس بود. "زندگی شیرین" نام یکی از فیلم های معروف فدریکو فلینی در دهه 1960 است.



رویترز در خبر دیگر خود آورده جودیت رگن، ناشر کتاب خاطرات او. جی. سیمپسن که قرار است از 30 نوامبر به بازار کتاب عرضه شود، گفته بابت این داستان پولی به ستاره سابق دنیای فوتبال و بازیگر مجموعه فیلم های "سلاح برهنه" نداده و تنها به این خاطر با سیمپسن گفتگو کرد تا شاید بتواند او را به اعتراف به قتل همسر سابق خود و دوست او که 12 سال پیش اتفاق افتاد وادار کند.



دیگر اینکه بونو رهبر و خواننده گروه U2 و گروه راک "پیرل جم" در یک کنسرت موسیقی در ملبورن بدون اعلام قبلی به اتفاق ترانه ای با مضمون پایان دادن به فقر در دنیا اجرا کردند. این کنسرت همزمان با گردهمایی رهبران پرقدرت ترین کشورهای صنعتی دنیا با حضور بیش از 14 هزار تماشاگر برگزار شد. بونو و پیرل جم ترانه Rockin In The Free World را اجرا کردند. خواننده اصلی این ترانه نیل یانگ است.



خبرگزاری فرانسه خبری مخابره کرده در مورد روبرتو ساویانو، نویسنده ایتالیائی، که پس از انتشار کتابی پرفروش در مورد مافیا از طرف این سازمان تبهکار به مرگ محکوم شده است. ساویانو رسانه های جمعی و سیاستمداران ایتالیا را به خاطر آنچه او شکست در برابر "جنایت سازمان یافته" می داند به باد انتقاد گرفته است.از کتاب او بیش از 100 هزار نسخه به فروش رسیده است.



خبرگزاری فرانسه صحبت های براد پیت را هم مورد توجه قرار داده است. در پی بازداشت محافظان آنجلینا جولی در هند، پیت این اتفاق را "یک سوء تفاهم هولناک" توصیف کرده است. آغاز چهل و هفتمین جشنواره بین المللی تسالونیکی با فیلم "ملکه" ساخه استفن فریرز خبر دیگر این خبرگزاری است.



خبر نخست بی بی سی به فروش بسیار خوب "کازینو رویال" در نخستین روز نمایش در بریتانیا اختصاص دارد. " درخواست کمپانی تولید تنباکو از هالیوود" تیتر دیگر بی بی سی است. بزرگترین تولیدکننده سیگار در آمریکا از استودیوهای هالیوود خواسته از نمایش محصولات آنها در فیلم های خود خودداری کنند تا بچه ها به کشیدن سیگار ترغیب نشوند. ضمنا جشنواره فیلم ساندنس امسال با نمایش یک فیلم مستند در مورد اعتراض به جنگ ویتنام افتتاح خواهد شد.