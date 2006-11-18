به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام شعفیعی فر با اشاره به مشارکت و استقبال چشمگیر هنرمندان به روابط عمومی جشنواره سینمائی، تلویزیونی و فیلمنامه های ایدز گفت: "شرکت پرشمار فیلمسازان در جشنواره فیلم ایدز قابل تامل و ستودنی است و نشان می دهد هنرمندان کشور به مضامین اجتماعی و بهداشتی نگاه نافذ و موشکافانه دارند."



وی با اشاره به تاثیر مثبت فیلم های مستند و آموزشی بر افکار عمومی تاکید کرد: "ساخت فیلم های آموزشی درباره ایدز ابزاری مناسب برای شکستن سکوت در برابر ایدز و توسعه و حمایت اجتماعی از مبتلایان است. این آثار فضائی مناسب برای مشارکت عمومی مردم باز می کند و با طرح مباحث علمی باعث حساسیت مردم و تغییر رفتارهای مخاطره آمیز در جامعه می شود."



جشنواره سالانه آثار سینمائی، تلویزیونی و فیلمنامه های ایدز از یازدهم تا چهاردهم آذرماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

کد خبر 408438