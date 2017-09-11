به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، محبوب تیزپاز با بیان این مطلب اظهار داشت: خانه تاریخی کلکته‌چی در یکی از کوچه‌های باریک و پرپیچ‌وخم محدوده راسته‌کوچه واقع شده و این امر، امکان دسترسی مداوم و انتقال مصالح مورد نیاز برای حفظ و مرمت خانه را با مشکل مواجه کرده است. وی یادآور شد: شهرداری منطقه ۸ تبریز از زمان تملک خانه تا کنون، بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان صرف حفظ خانه تاریخی کلکته‌چی و پیشگیری از ریزش بخش‌های مختلف این بنا کرده است؛ اما اجرای عملیات مرمت، با توجه به حساسیت‌ها و دشواری‌های عملیات تاریخی، قطعاً نیازمند هزینه‌ بیشتری است.



شهردار منطقه ۸ تبریز هزینه مرمت این اثر تاریخی را بالغ بر ۲ میلیارد تومان خواند و تصریح کرد :علی‌رغم فرسودگی مفرط و تنگنای مکان پروژه، مصمم هستیم که با همکاری اداره‌کل میراث، مرمت این خانه تاریخی را در صورت تامین مالی لازم، آغاز کنیم.



تیزپاز در پایان متذکر شد: شهرداری منطقه ۸ تبریز، منطقه پیشتاز در حفظ و مرمت خانه‌های تاریخی است، اما باید توجه داشت که تملک هر خانه‌ تاریخی، باید با کار مطالعاتی و امکان‌سنجی عملیات مرمت باشد.