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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۴۱

شهردار منطقه ۸ تبریز در واکنش به گزارش مهر:

مصمم به مرمت خانه تاریخی کلکته‌چی هستیم

مصمم به مرمت خانه تاریخی کلکته‌چی هستیم

شهردار منطقه ۸ تبریز با بیان این‌که خانه تاریخی کلکته‌چی برای آغاز عملیات مرمت، با مشکلاتی مواجه است، گفت: شهرداری منطقه ۸، در صورت رفع مشکلات دسترسی و تامین اعتبار مالی، آماده مرمت آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، محبوب تیزپاز با بیان این مطلب اظهار داشت: خانه تاریخی کلکته‌چی در یکی از کوچه‌های باریک و پرپیچ‌وخم محدوده راسته‌کوچه واقع شده و این امر، امکان دسترسی مداوم و انتقال مصالح مورد نیاز برای حفظ و مرمت خانه را با مشکل مواجه کرده است. وی یادآور شد: شهرداری منطقه ۸ تبریز از زمان تملک خانه تا کنون، بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان صرف حفظ خانه تاریخی کلکته‌چی و پیشگیری از ریزش بخش‌های مختلف این بنا کرده است؛ اما اجرای عملیات مرمت، با توجه به حساسیت‌ها و دشواری‌های عملیات تاریخی، قطعاً نیازمند هزینه‌ بیشتری است.

 شهردار منطقه ۸ تبریز هزینه مرمت این اثر تاریخی را بالغ بر ۲ میلیارد تومان خواند و تصریح کرد :علی‌رغم فرسودگی مفرط و تنگنای مکان پروژه، مصمم هستیم که با همکاری اداره‌کل میراث، مرمت این خانه تاریخی را در صورت تامین مالی لازم، آغاز کنیم.

تیزپاز در پایان متذکر شد: شهرداری منطقه ۸ تبریز، منطقه پیشتاز در حفظ و مرمت خانه‌های تاریخی است، اما باید توجه داشت که تملک هر خانه‌ تاریخی، باید با کار مطالعاتی و امکان‌سنجی عملیات مرمت باشد.

کد مطلب 4084391

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