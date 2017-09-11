تاکید پوتین و مرکل بر لزوم حل بحران کره شمالی از طریق مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل، رهبران روسیه و آلمان در گفتگوی تلفنی امروز خود با یکدیگر امتناع کره شمالی از به رسمیت شناختن قطعنامه صادر شده اخیر شورای امنیت سازن ملل علیه این کشور را محکوم کردند.

کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که رهبران دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن تبادل دیدگاه ی خود در خصوص مسائل شبه جزیره کره به بررسی اقدام تحریک آمیز اخیر پیونگ یانگ پرداختند.

در این بیانیه آمده است: ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل، بی اعتنایی یونگ یانگ به قطعنامه شورای امنیت را قویا محکوم کردند.

همچنین رهبران دو کشور آلمان و روسیه اقدامات کره شمالی را ناقض اصول عدم اشاعه هسته ای و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای دانسته اما در عین حال تاکید کرده اند که تنها راه برون رفت از بحران کره شمالی انجام مذاکره با این کشور است.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: طرفین تاکید کردند که برون رفت از بحران (کره شمالی) تنها با توسل به ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و ادامه مذاکرات بین تمامی طرف های درگیر ممکن است. آنها در خصوص ادامه مذاکرات در این خصوص و در سطح وزرای خارجه هر دو کشور (روسیه و آلمان) با یکدیگر به توافق رسیدند.