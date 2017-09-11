به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در مراسم یادواره ۳۵۱ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز با عنوان «مدافعان حریم ایران اسلامی» و شهدای مدافع حرم که عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، بابیان اینکه مدافعان حرم در دفاع از حریم و حرم از جان خود گذشتند، اظهار کرد: برگزارکنندگان این مراسم با قدم، قلم و بیان خود توانستند در کارنامه خود تکریم و تجلیل از شهدا را رقم بزنند.

وی ضمن قدردانی از شهدای انقلاب اسلامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعین حرم، افزود: مناسبت‌ها در یادواره شهدا باید به برکت خود شهدا رقم بخورد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا بابیان اینکه شهدا همواره حامی ولایت و ولایتمداری بودند، تصریح کرد: در آستانه ایام محرم قرار داریم، راه امام حسین(ع) از کربلا تا کربلا است.

دفاع از مظلوم و دین مرز ندارد

سردار رادان با اشاره به اینکه شهدا مسیر را به ما نشان می‌دهند تا راه راست را گم نکنیم، ادامه داد: به شهدا نیاز داریم، چراکه با توسل به این راه می‌توان به سعادت و کمال رسید.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: شهدای حریم و حرم، جانبازان و ایثارگران از اثر وجودی ولایی برخوردارند، چراکه دنباله‌رو راه امام حسین(ع) هستند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا با اعلام اینکه جنس فتنه جنس بی‌صدا بوده که درصدد است به توان و ذهن مردم شک و تردید اندازد، افزود: در تفحص شهدا سربندهایی تحت عنوان یا حسین (ع) و یا زهرا (س) پیدا می‌شود، این امر بیانگر این است که رزمندگان پیرو راه شهدا و امامت بودند.

وی با تأکید بر اینکه راه شهدای اسلام راه امام حسین(ع) است، خاطرنشان کرد: بدون شک حزب‌الله لبنان، رزمندگان سوریه و عراق الگوی خود را از شهدای این آب‌وخاک که پیرو راه امامت بودند، به یادگار برده‌اند.

سردار رادان گفت: مسلمانان همواره مقابل استکبار جهانی ایستادگی خواهند کرد؛ ایستادگی در برابر ظلم ازجمله آموزه‌های الهی است که در قیام حق علیه باطل و واقع بزرگ عاشورا به‌خوبی دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید به این امر اشاره کرد که دفاع از مظلوم و دین مرز ندارد، ادامه داد: اگر مدافعان حرم نبودند، برگزاری چنین مراسمی در شهرهای کشور امکان‌پذیر نبود، داعش ادامه‌دهنده راه خوارج است.

حوادث سوریه و عراق از جنس فتنه است

وی بابیان اینکه فتنه را باید با بصیرت جواب داد، اظهار کرد: توسعه و ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت امری ضروری و حیاتی است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا بیان کرد: اثر وجودی شهدا برای این است که بدانیم فتنه پی‌درپی بوده و باید مراقب این مقوله مهم باشیم؛ بدون شک حوادث سوریه و عراق از جنس فتنه است.

وی با بیان اینکه نباید دشمنان را همچون افراد خودی معرفی کرده و نشان داد، افزود: عرفا دنیا طلبان را جزء احمق ها تلقی کرده اما خود این افراد بر این باور نیستند.

سردار رادان با اشاره به اینکه شهید حججی فردی دین دار و دین مدار بود که برای دفاع از حرم رضایت قلبی والدین خود را اخذ کرد، گفت: در دفاع از حرم شهدای بسیاری وجود داشت که سر از تنشان جدا شد، این قبیل اقدامات نشان از عقل تکلیف گرا است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا با بیان اینکه تنها منافقین؛ مدافعان حرم و شهدا را به واسطه حضور در جبهه و سوریه سرزنش می کنند، تصریح کرد: امروز موشک ایران می تواند مغز اسرائیل را مورد هدف قرار دهد.

به گزارش مهر، در حاشیه این یادواره مراسم رونمایی از کتاب خاطرات شهید «جهانگیر جهازی» و پاسگاهی به نام شهید مدافع حرم «محسن حججی» نیز صورت گرفت.