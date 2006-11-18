16 نمایش برگزیده جشنواره تئاتر رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی چهارمین جشنواره تئاتر رضوی اعلام کرد هیئت بازبینی این جشنواره از میان 45 نمایش متقاضی اجرا در بخش صحنه ای، 16 اثر را واجد شرائط حضور در این بخش دانست.



نمایش های "شیرین ترین شهد" میترا کریم خانی، "مجلس غریب ضامن آهو" حسن وارسته، "از او به یک اشاره" امیر آتشانی، "هفت مجلس" سعید نجفیان، "آهوی دشت غریب" محسن سلیمانی و رسول نجفی، "غریب توس" کیوان نخعی، "رستگاری در شب دور" نسیم ادبی، "ابالحسن" وحید نفر، "معمار لحظه ها" افشین رازی، "صحن آئینه" محمدجواد طاهری و "صحرا" حسن سرچاهی از تهران، "وقت کوچ است" علی حاج علی عسگری از رشت، "قصیده ای برای رضا" افشین رشیدی از ساری، "شب های حرم" مهدی خاتمی از مشهد و "آبی های زمین" مهدی طاهرپور در چهارمین جشنواره تئاتر رضوی روی صحنه می روند.



دبیرخانه این جشنواره ضمن تشکر از کلیه هنرمندان فرهیخته و متعهد کشور که برای شرکت در چهارمین جشنواره تئاتر رضوی اعلام آمادگی کرده اند تصریح کرد عدم نشدن برخی آثار به معنای نادیده گرفتن ارزش های آنها نبوده و صرفا به معنای محدودیت های اجرائی است. چهارمین جشنواره تئاتر رضوی 5 تا 10 آذرماه 85 در تهران برگزار می شود.

کد خبر 408444