جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده عصر دوشنبه در آیین گشایش بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان به میزبانی استان کرمان اظهار کرد: آیین افتتاح این جشنواره در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان که یکی از غنی ترین موزه های کشور است، در حال برگزاری است.

وی افزود: موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان، نتیجه تلاش بزرگانی است که در این راستا قدم گذاشته و آثار هنرمندان بزرگی مانند علی اکبر صنعتی و سهراب سپهری در این موزه نگهداری می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان دارای گالری از هنرمندان معاصر کشور است، افزود: برگزاری بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی در استان کرمان باعث تقویت موزه صنعتی استان می شود.

علیزاده عنوان کرد: کتاب موزه هنرهای معاصر صنعتی استان کرمان در حال تدوین است که زمینه معرفی موزه کرمان به هنرمندان حوزه تجسمی را فراهم می کند.

وی یادآور شد: در اختتامه این جشنواره از هنرمندان پیشکسوت کشور در زمینه هنرهای تجسمی تجلیل می شود و از فیلم مستند مرحوم «محمد امام» از استاتید هنرهای تجسمی کرمان رونمایی می شود.

گفتنی است؛ بخش رقابتی جشنواره از ۲۱ شهریور آغاز می‌شود، اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ساعت ۲۰ روز ۲۳ شهریور در باغ تاریخی فتح‌آباد کرمان برگزار می‌شود.

موزه هنرهای معاصر کرمان که به نام استاد صنعتی نامگذاری شده و امروز میزبان میهمانان این جشنواره بود از نظر گنجینه جزء غنی‌ترین موزه‌های کشور به شمار می آید و دو هزار و ۵۰۰ اثر از هنرمندان معاصر داخلی و خارجی و دو گنجینه از علی‌اکبر صنعتی و سهراب سپهری در آن نگهداری می‌شود.