انفاق سنت زیبای الهی است/ کار خیر معامله با خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ خیرین استان که با هدف ساخت زائر سرای ویژه استان در مشهد مقدس برگزار شد، افزود: این کار معامله با خدا است و همچنین آیه ای از قران می فرماید: برای انسان هایی که محرومند حقی در اموال کسانی که دارا هستند وجود دارد.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: امام رضا (ع) می فرماید اگر کسی مرا زیارت کرد، روز قیامت به زیارتش می آیم و او را از سه چیز نجات می دهم، و یکی زمانی است که نامه های اعمال در دست به چپ و راست داده می شوند و دوم وقت عبور از صراط و سوم زمان سنجش اعمال انسان است.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: در طول تاریخ کسانی از غیر مسلمانان نیز به زیارت امام رضا (ع) رفتند و آثار و برکات مختلف امام رضا را مشاهده کرده اند.

وی با اشاره به مدعوین برنامه خاطر نشان کرد: دعوت شده اید که کمک کنید و این دعوت به معنای بزرگ دانستن و مرد میدان دانستن و خیر دانستن مدعوین است.

وی بیان داشت: باید ها، تکریم انسان است و باید با امر و نهی فرهنگ سازی کرد و یک باید، باید تحقیر است و یک باید، باید تکریم است و به انسان گفته شده است که باید انفاق کند.

آیت الله ملک حسینی گفت: انسان مورد امر است چون نزد خداوند دارای ارزش است و کسانی که دارند انفاق کنند و کسانی که سخت روزیند از انچه خدا داده انفاق کنند و انفاق یک سنت زیبای الهی است.

وی ابراز داشت: در مدیریت جمع این اندک ها نیز سلیقه لازم است و همچنین باید از مسیر های مختلفی که می شود ارتباط گرفت و این اندک ها را جمع کرد و استفاده کرد و اگر خوش سلیقه و جدی عمل کنیم، شدنی است.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: می توان به شکل های مختلف در این وقف عام شرکت کرد و میدان برای چنین اقداماتی باز است و می توان پیشنهاداتی داد.

وی بیان داشت: هیات امنا موظف است که نظارت بر دخل و خرج داشته باشد و هر دستگاه هرگونه که می خواهد پول را جمع کند، اما هیچ کدام از اعضا پولی را دریافت نمی کند و این مبلغ به حساب مشخص شده در دو بانک پرداخت می شود و هیات امنا بر میزان دخل و خرج نظارت انجام می دهند و باید تلاش شود که در این امر هیچ تخلفی ایجاد نشود.