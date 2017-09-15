ترامپ باعث کاهش قدرت و نفوذ امریکا در سطح جهانی شده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فاطمه محمدی پور: همه سیاستمداران آمریکایی در دوران کمپین‌های انتخاباتی وعده می‌دهند. اما شاید کمتر کسی را مانند ترامپ پیدا کنیم که به گفته روزنامه واشنگتن‌پست ۲۸۲ وعده انتخاباتی به مردم داده باشد؛ آن‌هم وعده‌هایی که با عجله، جلب توجه، طرد، تهدید و توهین همراه بوده است.

وعده‌هایی که قرار بود خط‌ مشی‌های کلان آمریکا را عوض کرده و اغلب همان روز اول اتخاذ شوند؛ از کشیدن دیوار بین آمریکا و مکزیک به خرج مکزیکی‌ها تا پاره‌کردن توافق هسته‌ای با ایران و افزایش نیروی نظامی ایالات متحده. اما ترامپ چقدر در عمل به وعده‌هایش موفق بوده است؟ آیا نظرات مردی که با توییت‌های گاه‌وبی‌گاهش واشنگتن و جهان را به جوش می‌آورد تغییراتی هم داشته است؟ خلاصه اینکه ترامپ تا چه اندازه به وعده‌هایش عمل کرده است؟

پروفسور «جافری کارلینر» استاد اقتصاد دانشگاه بوستون آمریکا در خصوص عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون به خبرنگار مهر گفت: ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی خود قول داد چهار تغییر عمده را در حوزه سیاست داخلی ایجاد کند: 1. لغو طرح اوباما کر و جایگزینی طرحی به جای آن،2. اصلاح قانون مالیات 3. سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها 4. اصلاح قوانین مربوط به محیط زیست.

وی افزود: اکنون هشت ماه از آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» می گذرد. با توجه به عملکرد وی در طی این هشت ماه باید گفت که ترامپ تاکنون نتوانسته برنامه خدمات درمانی اوباما (اوباما کر) را لغو و موافقت کنگره را در مورد طرح جایگزین آن به دست آورد. به نظر می رسد اوباما کر و گسترش خدمات بیمه درمانی به میلیونها آمریکایی همچنان به قوت خود باقی بماند زیرا همه دموکراتها و اکثر جمهوری خواهان در کنگره مخالف پایان سیاست اوباما بوده و این واقعیت کافی است تا ترامپ از گفته خود صرف نظر کند.

وی در ادامه یادآور شد: بسیار بعید است که ترامپ در زمینه اصلاح قانون مالیات نیز بتواند اقدامی انجام دهد و نظر کنگره را جهت تصویب قانون کاهش مالیات بر افراد ثروتمند و شرکت های داخلی کسب نماید. از طرفی حوادث ماه گذشته در شارلوتسویل و محکومیت دیرهنگام این حوادث نژادپرستانه توسط رئیس جمهور باعث شده تا ترامپ از طرف اکثر بخش ها و احزاب در سراسر امریکا از جمله دموکراتها و جمهوریخواهان مورد انتقاد قرار گیرد.

کارلینز در ادامه تصریح کرد: بنابراین تصویب طرح های وی در مورد اصلاح قوانین مالیاتی در کنگره بسیار دشوار شده است. مورد بعدی سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت هاست. ترامپ قول داده بود هزینه زیر ساخت ها (ساخت پل ها، بزرگراهها، فرودگاهها و توسعه ریل و قطارها) را افزایش دهد. در این مورد نیز باید گفت که به علت مخالفت برخی از جمهوریخواهان و دموکراتها با افزایش هزینه دولت و کاهش محبوبیت ترامپ در میان هوادارن خود، بسیار بعید است که کنگره به طرح رئیس جمهور رای مثبت دهد.

استاد دانشگاه بوستون گفت: در مورد اصلاح قوانین مربوط به محیط زیست باید گفت که ترامپ در این زمینه موفق عمل نموده است. او نه تنها ایالات متحده امریکا را از توافقنامه آب و هوایی پاریس خارج نموده بلکه مقرارت حمایت از محیط زیست و کفیت آب و هوا در قلمرو ایالات متحده امریکا را نیز کاهش داده است. ترامپ در این زمینه موفق بوده زیرا جهت تغییر مقررات حکومتی حمایت از محیط زیست نیاز به تصویب کنگره ندارد.

کارلینر در پاسخ به این سوال که آیا قدرت و نفوذ امریکا در سطح جهانی در زمان ترامپ تغییر نموده است، گفت: «دونالد ترامپ» از آغاز ریاست جمهوری خود تاکنون باعث کاهش قدرت و نفوذ امریکا در سطح جهانی شده است.

وی یادآور شد: زیرا وی با بیان اظهاراتی راجع به آنچه امریکا باید انجام دهد، متحدان نزدیک خود را نامطمئن ساخته و آنها را در هاله ای از ابهام فرو برده است. اقدامات ترامپ نیز باعث نگرانی متحدان نزدیک آمریکا شده است.

استاد دانشگاه بوستون آمریکا تأکید کرد: رهبران آلمان، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر از خروج امریکا از توافقنامه آب و هوایی پاریس و اظهارات وی در مورد ناتو خشنود نیستند. ترامپ در اوایل ریاست جمهوری خود اعلام نمود که از اعضای ناتو در مقابل دشمن و تجاوز روسیه دفاع نخواهد کرد و اعضاء باید به تعهدات خود پایبند باشند. وی با گذشت چند ماه سیاست خود را در قبال ناتو تغییر داد و تایید کرد که از اعضاء ناتو در مقابل تجاوز روسیه دفاع خواهد کرد.

وی افزود: قدرت و نفوذ ایالات متحده امریکا در دوره ترامپ به قدری کاهش یافته است که رئیس جمهور کره جنوبی در ماه گذشته گفت امریکا نباید به کره شمالی بدون موافقت کره جنوبی حمله کند. با این وجود امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و دارای قوی ترین نیروی نظامی و تاریخ طولانی اتحاد با کشورهای قدرتمند است.

استاد دانشگاه بوستون آمریکا در پایان گفت: ترامپ قدرت و نفوذ امریکا را کاهش داده اما نه آنقدر زیاد که باعث سقوط آن به سطح کشورهایی نظیر روسیه، انگلیس و ... شود. این بار رئیس جمهوری متفاوت در کاخ سفید است لذا پیش بینی آینده نزدیک تقریبا غیر ممکن است.