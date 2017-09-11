بافت تاریخی گرگان نمونه عینی مدنیت توسعه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، شامگاه دوشنبه، در مراسم آیین بزرگداشت هفته گرگان که در کانون فرهنگی ورزشی طه برگزار شد، اظهار کرد: از تمام کسانی که در ثبت گویش استرآبادی تلاش کردند تشکر می کنم.

وی گفت: پیشینه چند هزارساله ایالت گرگان همه را ملزم می کند تا بیش از پیش شهر خود را بشناسند.

عبداللهی تأکید کرد: هفته گرگان، هفته شناخت و توانمندی شهر گرگان است، باید در این هفته دانشمندان، بزرگان، علما و فضلا شهر را شناخت.

وی ادامه داد: آیندگان تاریخ غنی گرگان را برای ما به یادگار گذاشتند و خشت خشت بافت تاریخی آن را حفظ کردند باید پاسدار یاد آن ها باشیم.

عبداللهی همچنین گفت: قومیت های مختلف در گرگان کنار هم گرد آمدند و ما در صدد آبادانی گرگان هستیم.

وی به بافت تاریخی گرگان اشاره کرد و افزود: بافت تاریخی گرگان علاوه بر معماری و شهرسازی نمونه عینی از مدنیت توسعه یافته است، مانند این نوع بافت در همه جا یافت نمی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: امروزه مرز در دنیا معنی ندارد ما می توانیم با تمامی شهروندانی که دلشان برای این سرزمین می تپد، در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنیم.

وی تأکید کرد: ما شهروندانی داریم که منفعل نیستند و همواره در راستای حقوق خود اظهار نظر می کنند.

عبداللهی اظهار کرد: در شهر گرگان حداقل سرانه ها را در فضای سبز، فضای درمان، فرهنگی، آموزشی و حمل و نقل شهری داریم و باید تلاش کنیم تا به ایده آل برسیم.

وی در پایان گفت: این هفته بهانه ای است برای پاسداشت تاریخ و تمدن این گوشه از کشور و امیدواریم در راستای اعتلا و پیشرفت گرگان گام برداریم.