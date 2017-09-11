اولین جشن دانش آموختگی مرکز علمی کاربردی ورزش قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور باقرنیا معاون مدیرکل دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان کشور، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از خانواده ها اولین مراسم جشن دانش آموختگی مرکز علمی کابردی اداره ورزش و جوانان قزوین در محل استادیوم ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

حسن لطفی رئیس مرکز علمی کاربردی اداره ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم گفت: در این مرکز دانشجویان در هفت رشته کاردانی و ۴ رشته کارشناسی تحصیل می کنند.

وی افزود: تعداد دانشجویان کنونی این مرکز علمی ۱۰۰ نفر است و امروز در اولین جشن شاهد فراغ التحصیلی ۱۰۰ دانش آموخته هستیم.

لطفی بیان کرد: تربیت دانشجویانی مستعد رشته های ورزشی در این مراکز علمی می تواند آینده ورزش استان را از نظر علمی تضمین کند و به افزایش کیفی رشته های ورزشی منجر شود.

وی اظهارداشت:مرکز علمی کاربردی قادر است نیاز هیئت های ورزشی را به نیروهای ماهر و باسواد تامین کند و امیدواریم با استفاده از نیروهای تحصیل کرده در بدنه ورزش گام مهمی در کیفی سازی ورزش برداشته شود.

در این مراسم پس از اجرای برنامه های متنوع ورزشی و قرائت سوگندنامه از سوی دانش آموختگان، جشن فارغ التحصیلی ۱۰۰ دانشجو برگزار شد.

در این مراسم از خانواده شهید سیاهکلی مرادی و حجت اسدی نیز تجلیل شد.