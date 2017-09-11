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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

با حضور مدیرکل دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان:

اولین جشن دانش آموختگی مرکز علمی کاربردی ورزش قزوین برگزار شد

اولین جشن دانش آموختگی مرکز علمی کاربردی ورزش قزوین برگزار شد

قزوین- در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان اولین جشن دانش آموختگی ۱۰۰ دانشجوی رشته های ورزشی در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور باقرنیا معاون مدیرکل دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان کشور، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از خانواده ها اولین مراسم جشن دانش آموختگی مرکز علمی کابردی اداره ورزش و جوانان قزوین در محل استادیوم ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

حسن لطفی رئیس مرکز علمی کاربردی اداره ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم گفت: در این مرکز دانشجویان در هفت رشته کاردانی و ۴ رشته کارشناسی تحصیل می کنند.

وی افزود: تعداد دانشجویان کنونی این مرکز علمی ۱۰۰ نفر است و امروز در اولین جشن شاهد فراغ التحصیلی ۱۰۰ دانش آموخته هستیم.

لطفی بیان کرد: تربیت دانشجویانی مستعد رشته های ورزشی در این مراکز علمی می تواند آینده ورزش استان را از نظر علمی تضمین کند و به افزایش کیفی رشته های ورزشی منجر شود.

وی اظهارداشت:مرکز علمی کاربردی قادر است نیاز هیئت های ورزشی را به نیروهای ماهر و باسواد تامین کند و امیدواریم با استفاده از نیروهای تحصیل کرده در بدنه ورزش گام مهمی در کیفی سازی ورزش برداشته شود.

در این مراسم پس از اجرای برنامه های متنوع ورزشی و قرائت سوگندنامه از سوی دانش آموختگان، جشن فارغ التحصیلی ۱۰۰ دانشجو برگزار شد.

در این مراسم از خانواده شهید سیاهکلی مرادی و حجت اسدی نیز تجلیل شد.

کد مطلب 4084472

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