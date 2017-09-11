پایان اختلاف «نیم طبقه ای» کمیته المپیک و پارالمپیک

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: کمیته ملی پارالمپیک روز گذشته محل برگزاری نشست مهم و تعیین کننده ای بود. در این نشست که با حضور محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، کیومرث هاشمی و محمود خسروی وفا روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک همراه با شاهرخ شهنازی و مسعود اشرفی دبیران کل این دو کمیته برگزار شد، مالکیت یک «نیم طبقه» ساختمان المپیک و پارالمپیک به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای چهارمین بار مورد بحث قرار گرفت.

پایان کشمکش یک ساله برای اجرای دستور رئیس جمهور

در قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک که ۲۸ مهرماه سال گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، تفکیک اموال و املاک دو کمیته از یکدیگر مورد تاکید قرار گرفت طوری که در تبصره دوم این قانون اعلام شد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می شوند." در همین راستا سه نشست (دو نشست سال گذشته و یک نشست هم در ماه های ابتدایی امسال) میان مسئولان تصمیم گیرنده در کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و با حضور معاون وزیر ورزش در توسعه ورزش قهرمانی برگزار شد. نشست روز گذشته هم چهارمین نشستی بود که در رابطه با تفکیک اموال دو کمیته از یکدیگر برگزار شد و بالاخره منجر به اجرای قانون ابلاغی رئیس جمهور بعد از یک سال شد.

در این نشست برای اختصاص «نیم طبقه» از طبقه اول ساختمان المپیک و پارالمپیک - بخش موزه - همراه با تحویل بخش هایی از طبقه زیر همکف (پارکینگ) این ساختمان و آکادمی ملی الم پیک به کمیته پارالمپیک، تفاهم لازم میان طرفین به عمل آمد ضمن اینکه در رابطه با استفاده کمیته پارالمپیک از خوابگاه کمیته المپیک در ورزشگاه آزادی نیز توافقاتی صورت گرفت.

کلیات توافق روسای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک

بر اساس آنچه در نشست روز گذشته میان مسئولان دو کمیته المپیک و پارالمپیک مورد بحث قرار گرفت، طرفین در مورد سه محور کلی به توافق رسیدند. بر این اساس:

١- در رابطه با تفکیک اموال و املاک دو کمیته در ساختمان المپیک و پارالمپیک، مقرر شد طبقه اول این ساختمان در بخش اداری و موزه به طور کامل در اختیار پارالمپیک قرار بگیرد. (پیش از این تنها بخش اداری این طبقه در اختیار پارالمپیک بود.)

همچنین این توافق صورت گرفت که در طبقه زیرهمکف (پارکینگ) و در کنار مرکز تیم های ملی بخشی در اختیار کمیته پارالمپیک قرار داده شود.

ضمن اینکه محل پارکینگ دو کمیته هم مشخص و مجزا از یکدیگر شد. دیگر اینکه استفاده از سایر امکانات ساختمان مانند سالن آمفی تئاتر و سالن جلسات نیز به صورت مشترک خواهد بود.

٢- در آکامی ملی المپیک و پارالمپیک یک سالن اختصاصی همراه با تعدادی از اتاق های هتل به عنوان خوابگاه و محل اقامت ورزشکاران تحویل کمیته پارالمپیک داده خواهد شد. بخشی از اتاق های اداری آکادمی نیز به منظور استقرار پرسنل کمیته و آکادمی پارالمپیک در اختیار کمیته پارالمپیک قرار خواهد گرفت.

بهره برداری از سایر بخش های آکادمی مانند سالن سنجش و استخر به صورت مشترک میان دو کمیته المپیک و پارالمپیک خواهد بود.

٣- کمیته ملی المپیک متعهد شد در رابطه با خوابگاه ورزشگاه آزادی در طول سال نیازهای پارالمپیک را برای برگزاری اردو و سایر موارد تامین کند.

فرصت یک ماهه کمیته ملی المپیک برای اجرای تفاهم نامه

​به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته کمیته ملی المپیک باید تا ۱۵ مهرماه تمام اموال، املاک و تجهیزات قید شده و مورد توافق را به کمیته ملی پارالمپیک تحویل دهد. این تفاهم نامه امروز جهت امضای نهایی از طرف کمیته ملی پارالمپیک برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارسال خواهد شد.