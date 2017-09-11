مطالعات و نقشه برداری پردیس های سینمایی حافظ و سعدی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم الهی دوشنبه شب در آیین تجلیل از ۴ آپاراتچی سینماهای شیراز که به مناسبت روز ملی هنر هفتم در سینما سعدی برگزار شد با بیان اینکه سینما به اندازه فرهنگ موضوعیت دارد گفت: سینما هم باید از سوی رسانه ها و مسئولان اجرایی استان فارس در صفحه نخست فرهنگ قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه سینما در صفحه آخر برنامه های کلان استان نیست افزود: پرده جادویی سینما همان حقیقت گمشده ای است که باید برای آن تلاش کرد.

کرم الهی خطاب به مدیران شهری اعلام کرد که بجای اینکه سینماها را پنهان کنند اولویت را به سینماسازی بدهند.

رئیس حوزه هنری فارس همچنین افزود: کمتر مردم را به زیرزمینی ها به عنوان سینما دعوت کنیم و مطالبه را محدود به حوزه هنری نکنیم چراکه موضوع سینما مطالبه عمومی استان است.

وی در ادامه از قول مساعد برای اقدام در ساخت پردیس های سینمایی حافظ و سعدی برای سال آینده سخن به میان آورد و گفت: تلاش می کنیم سال آینده پردیس سینمایی سعدی را ایجاد کنیم و همزمان پردیس حافظ در خیابان زند به بهره برداری برسد.

کرم الهی از پایان مطالعات و نقشه برداری این پردیس ها خبر داد و افزود: فقط می ماند مسایلی که با مدیریت شهری شیراز داریم که آن هم قابل حل است.

وی در پایان نوید دیگری داد و گفت: هفته آینده نیز سینما صدرا در شهر صدرا به جمع سالن های شیراز افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که با اجرای زنده موسیقی فیلم های مطرح سینمای جهان همراه بود، مهدی آیینه افروز رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گراش درخصوص مراحل برگزاری جشنواره فیلم کوتاه «کَل» گراش توضیحاتی داد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم با توجه به در پیش بودن جشنواره های «برکه» لامرد و جشنواره یادشده از احیا دوباره جشنواره فیلمنامه نویسی «بیشاپور» در شهرستان کازرون خبر داد.