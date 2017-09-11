کشورهای اروپایی موانع برجام را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در نشستی با اوبرودرین، وزیر امور خارجه اسبق فرانسه در خصوص روابط ایران و فرانسه اظهار داشت: چگونگی عملکرد اروپا در برابر آمریکا در خصوص برجام یک آزمایش بزرگی برای کشورهای اروپایی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه تا به حال مواضع اروپا در حمایت از برجام صریح و روشن بوده و باید همان مواضع محکم در برابر آمریکا ادامه پیدا کند، افزود: همچنین کشورهای اروپایی علاوه بر حمایت از برجام باید موانع باقی مانده در زمینه روابط بانکی و بیمه را نیز رفع کنند و ما امیدواریم این آزمون برای کشورهای اروپایی منتهی به اثبات استقلال اروپا در برابر آمریکا شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه ایران نشان داده که اهل مذاکره است و آمادگی دارد در راستای ثبات منطقه تلاش جدی داشته باشد، عنوان کرد: ایران در عمل با حمایت از دولت های مستقر منطقه و کمک به آنها در مبارزه با تروریسم نشان داده که به دنبال ثباب در منطقه است.

خرازی با تاکید بر اینکه بر خلاف اتهاماتی که آمریکا میزند ایران کشوری ثبات زدا نیست، ادامه داد: ما در پی حفظ حکومت های مستقر هستیم و این تنشانه ثبات آفرینی کشور ماست و این واقعیت را کشورهای اروپایی در مقابل سیاست های آمریکا مشاهده می کنند و انتظار ما این است که این کشورها با نگاه به این واقعیت ها سیاست های خود را تنظیم کنند.

وی در خصوص پایبندی ایران به برجام در صورت خروج آمریکا از این توافق نیز اظهار داشت: در این خصوص دو سناریو مطرح است یکی اینکه پس از خروج آمریکا کشورهای اروپایی نیز از این توافق خارج شوند و دیگری اینکه بعد از خروج آمریکا کشورهای اروپایی به توافق هسته ای پایبند بمانند، برای هرکدام از این سناریو ها باید آماده باشیم و دستگاه های مربوطه روی هر کدام فکر کرده و برنامه ریزی مناسب برای عکس العمل در این خصوص صورت گرفته است و مواضعی که همکاران ما می گیرند بر همین اساس است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه با اشاره به بهم ریختگی موجود در نظم جهان کنونی عنوان کرد: نظم گذشته وجود ندارد، آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل با توسل به زور می خواهد موقعیت خود را به عنوان ابر قدرت تثبیت کند و سازمان ملل به یک ارگان بی خاصیت تبدیل شده است.

خرازی ادامه داد: اساس سازمان ملل به ویژه در دوران رئیس سابق با گرفتن پول از کشورهایی مانند عربستان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات این کشور زیر سوال رفته است.

وی با اشاره به برخی از کشورها که بدون توجه به چارچوب های سارمان ملل به راحتی به دیگر کشورها حمله می کنند، گفت: اساسنامه سازمان ملل نیاز به تجدید نظر دارد و این سازمان باید برقرار کننده امنیت باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص روابط اقتصادی ایران و فرانسه نیز اظهار داشت: در روابط تجاری هر کشوری منافع خود را در نظر می گیرد و ما همواره مذاکره کنندگانی سرسخت داشته ایم که از منافع کشور دفاع کرده اند. همچنین در ایران سیستم های نظارتی ای وجود دارد که در کمتر کشوری دیده می شود و این سیستم های نظارتی همیشه مذاکرات را زیر نظر داشته اند.

خرازی با اشاره به مواضع فرانسه در خصوص آزمایش ماهواره بر سیمرغ توسط ایران تاکید کرد: ماهواره بر سیمرغ قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نداشت و برای مردم ما جای سوال است که فرانسه چرا بیانیه ای را در این خصوص امضا کرد که حرف های آمریکا در این بیانیه زده می شد و این آزمایش مغایرتی با قطعنامه 2231 نداشت.

وی همچنین از میزبانی فرانسه از گروهک تروریستی منافقین انتقاد کرد و گفت: میزبانی فرانسه از یک گروهک تروریستی که 13 هزار ایرانی را به قتل رسانده توجیه پذیر نیست.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پایان تصریح کرد: ایران یک کشور با ثبات و با نفوذ در منطقه است و این به نفع فرانسه است که روابط بهتری با ایران داشته باشد.