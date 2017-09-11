توسعه گردشگری در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری، شامگاه دوشنبه، در حاشیه آیین بزرگداشت روز گرگان که در کانون فرهنگی ورزشی طه برگزار شد، اظهار کرد: باید درباره ظرفیت درآمدزایی و گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت گرگان سخن گفت.

باقری گفت: در این روز از طرف شهرداری و شورای دوره پنجم این مژده را به همشهریان می دهیم که شهرداری از این پس با اهتمام بیشتری به موضوع گردشگری بپردازد.

وی تأکید کرد: ما به مقوله گردشگری به عنوان یک ظرفیت مهم درآمد پایدار نگاه می کنیم و اگر دست در دست نهادها موضوع توسعه گردشگری را در دستورکار قرار دهیم آهنگ توسعه و پیشرفت شتاب دوچندان خواهد گرفت.

سرپرست شهرداری گرگان اذعان کرد: هنگامی که از جذب گردشگر در استان سخن به میان می آید، اذهان به سمت جنگل و منابع طبیعی می رود و بسیاری از ظرفیت های مغفول می ماند.

بسیاری از ظرفیت های گردشگری گرگان مغفول مانده است

سرپرست شهرداری گرگان اظهار کرد: باید به ظرفیت مغفول گردشگری در گرگان که شامل، تمدن و تاریخ منطقه، بافت تاریخی، لهجه و گویش، آداب و رسوم و صنایع دستی است، توجه بیشتری شود.

باقری توضیح داد: بافت تاریخی گرگان با مساحت ۱۵۰ هکتار بافت باارزش و دارای سبک معماری در کشور است و وسیع ترین بافت تاریخی در شمال ایران محسوب می شود.

وی همچنین گفت: بافت گرگان در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در میراث ملی ایران به ثبت رسید و بی شک گردشکران داخلی و خارجی علاقمند آشنایی به نحوه زندگی نیاکان ما در گذشته هستند.

سرپرست شهرداری گرگان تصریح کرد: گویش گرگانی یکی از ظرفیت های مهم و مغفول گردشگری استان ماست که در دانشنامه ایرانیکا و لغت نامه دهخدا در مورد این گویش بسیار نوشته اند و باید به این تاریخ افتخار کرد.

وی در پایان گفت: امروز که گویش استرآبادی در میراث ناملموس کشور ثبت شد نقطه عطفی در فعالیت های شهرداری و دیگر نهادها برای افزایش جذب گردشگر است، پر واضح است که این کار باید از راه اصولی خود اتفاق بیفتد.