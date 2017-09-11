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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۵۳

تاریخ نگار سرشناس کشور و گرگان:

کتاب تاریخ معاصر گرگان چاپ می شود

کتاب تاریخ معاصر گرگان چاپ می شود

گرگان- تاریخ نگار سرشناس گرگان گفت: کتاب تاریخ معاصر گرگان که از قدیمی ترین منابع در آن استفاده شده، آماده چاپ است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله معطوفی، شامگاه دوشنبه در آیین بزرگداشت روز گرگان که در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: کتاب تاریخ معاصر گرگان اطلاعات زنده و موثقی از روزنامه اطلاعات است.

معطوفی گفت: در سال های ۱۳۱۴، ۱۳۱۶ و ۱۳۲۰ تلاش شد که نام استرآباد را به گرگان تغییر دهند.

وی بیان کرد: استرآباد قدیم چهار دروازه اصلی و یک دروازه فرعی داشته است، اولین شناسنامه در استرآباد در سال ۱۳۰۵ صادر شده و یکی از اولین ها علی اکبر رهبر بوده است.

این محقق و پژوهشگر گرگان توضیح داد: در سال ۱۳۱۵ اولین کلاس های اکابر بزرگسالان بی سواد در ۹ شهریور در گرگان دایر شد و اکثر آن ها کسبه خیابان چهارراه میدان بودند.

تاریخ نگار سرشناس کشور بیان کرد: پست استرآباد همپای پست تبریز، تهران، رشت و اصفهان بود که در سال ۱۳۱۷ ساخته شد.

معطوفی گفت: در سال ۱۳۱۸ شهرداری گرگان به همراهی قزاق های مهاجر، خندق های دور تا دور شهر را پر کرد و باروها را کوبید.

وی ادامه داد: ساخت خیابان میدان شهرداری تا چهارراه میدان، شالیکوبی تا شهرداری در سال ۱۳۱۸ مورد توجه قرار گرفت و از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۸بنای کاخ دادگستری فعلی، شهرداری، دارایی، بانک ملی، پادگان، بیمارستان پنج آذر تمام شد.

این پژوهشگر توضیح داد: در سال ۱۳۲۹ طوفان شدید به همراه آتش سوزی بخش هایی از ناهارخوران را از بین برد و بسیاری از چنارهای منطقه نابود شدند.

معطوفی بیان کرد: در سال ۱۳۳۸ کلنگ راه آهن بندرترکمن- گرگان توسط نخست وزیر وقت زده شد.

وی به مهم ترین حادثه سال ۱۳۵۴ اشاره کرد و گفت: در این سال هیئتی از سوی دانشگاه آمریکا به ایران آمد و گرگان را برای ساخت دانشگاه هزار هکتاری مکان گزینی کردند، در این جلسه امیر هوشنگ محتشم شهردار گرگان و بخشداروقت سنگ تمام گذاشتند اما مجوز داده نشد.

وی همچنین گفت: در سال ۱۳۵۷ تالار فخرالدین اسعد گرگانی با هزینه پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ساخته شد.

کد مطلب 4084515

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