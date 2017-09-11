کتاب تاریخ معاصر گرگان چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله معطوفی، شامگاه دوشنبه در آیین بزرگداشت روز گرگان که در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: کتاب تاریخ معاصر گرگان اطلاعات زنده و موثقی از روزنامه اطلاعات است.

معطوفی گفت: در سال های ۱۳۱۴، ۱۳۱۶ و ۱۳۲۰ تلاش شد که نام استرآباد را به گرگان تغییر دهند.

وی بیان کرد: استرآباد قدیم چهار دروازه اصلی و یک دروازه فرعی داشته است، اولین شناسنامه در استرآباد در سال ۱۳۰۵ صادر شده و یکی از اولین ها علی اکبر رهبر بوده است.

این محقق و پژوهشگر گرگان توضیح داد: در سال ۱۳۱۵ اولین کلاس های اکابر بزرگسالان بی سواد در ۹ شهریور در گرگان دایر شد و اکثر آن ها کسبه خیابان چهارراه میدان بودند.

تاریخ نگار سرشناس کشور بیان کرد: پست استرآباد همپای پست تبریز، تهران، رشت و اصفهان بود که در سال ۱۳۱۷ ساخته شد.

معطوفی گفت: در سال ۱۳۱۸ شهرداری گرگان به همراهی قزاق های مهاجر، خندق های دور تا دور شهر را پر کرد و باروها را کوبید.

وی ادامه داد: ساخت خیابان میدان شهرداری تا چهارراه میدان، شالیکوبی تا شهرداری در سال ۱۳۱۸ مورد توجه قرار گرفت و از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۸بنای کاخ دادگستری فعلی، شهرداری، دارایی، بانک ملی، پادگان، بیمارستان پنج آذر تمام شد.

این پژوهشگر توضیح داد: در سال ۱۳۲۹ طوفان شدید به همراه آتش سوزی بخش هایی از ناهارخوران را از بین برد و بسیاری از چنارهای منطقه نابود شدند.

معطوفی بیان کرد: در سال ۱۳۳۸ کلنگ راه آهن بندرترکمن- گرگان توسط نخست وزیر وقت زده شد.

وی به مهم ترین حادثه سال ۱۳۵۴ اشاره کرد و گفت: در این سال هیئتی از سوی دانشگاه آمریکا به ایران آمد و گرگان را برای ساخت دانشگاه هزار هکتاری مکان گزینی کردند، در این جلسه امیر هوشنگ محتشم شهردار گرگان و بخشداروقت سنگ تمام گذاشتند اما مجوز داده نشد.

وی همچنین گفت: در سال ۱۳۵۷ تالار فخرالدین اسعد گرگانی با هزینه پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ساخته شد.