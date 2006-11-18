قیمت هر کیلو زعفران 300 هزار تومان افزایش یافت

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل افزایش قیمت زعفران در بازار داخلی، گفت :‌ کمبود محصول با توجه به آغاز فصل برداشت این محصول و ورود دلالان به بازار و خرید و صادرات این محصول توسط آنها از دلایل عمده افزایش قیمت زعفران است .

به گفته شریعتی مقدم، این درحالی است که عمده واحدهای فرآوری زعفران به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید این محصول از بازار نیستند و لذا کشاورزان محصول خود را به دلالان می فروشند .

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران در بازار داخلی ضرورتی به خرید توافقی این محصول از سوی سازمان تعاون روستایی نیست .

شریعتی با اشاره به این که بیش از 90 درصد زعفران ایران به صورت فله ای صادر می شود ،‌ گفت:‌ با همکاری سازمان توسعه تجارت در زمینه تصویب بسته حمایتی زعفران به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این طرح تا دو تا سه ماه آینده ،‌ میزان صادرات زعفران بسته بندی شده در مقایسه با زعفران فله ای به تدریج افزایش یابد .

وی تاکید کرد: بخش عمده ای ازصادرات زعفران ایران که برای مصارف صنعتی ،‌ دارویی و آشپزی کاربرد دارد به صورت بسته بندی استفاده نمی شود و تنها برای مصرف خانگی نیاز به صادرات با بسته بندی ها کوچک است .

شریعتی در مورد صادرات زعفران ایران از اسپانیا و با نام این کشور،‌‌ گفت:‌ با توجه به سابقه 120 ساله کشور اسپانیا درفروش و بسته بندی زعفران و شناخت آنها از بازار، این کشور توانسته بازارهای عمده ای را برای خود به دست آورد .

وی تصریح کرد: این درحالی است که تنها 15 سال است زعفران ایران به صورت جدی صادر می شود و براساس آمار موجود، صادرات ایران هم اکنون نسبت به 15 سال قبل حدود 20 برابر شده است.