لاوروف و شاه اردن بر ضرورت حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن (پترا)، عبدالله دوم پادشاه اردن روز دوشنبه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به منطقه خاورمیانه سفر کرده است دیدار کرد.

در همین راستا خبرگزاری اردن گزارش داد که عبدالله دوم و لاوروف در این دیدار روابط راهبردی بین دو کشور و آخرین تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، شاه اردن و وزیر خارجه روسیه همچنین بر ضرورت ایجاد راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و اهمیت توافق آتش بس در جنوب غربی این کشور که بین مسکو، اردن و واشنگتن حاصل شده است تاکید کردند.

خبرگزاری اردن همچنین از بررسی روند سازش بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در این دیدار خبر داد.