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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۰

هفته نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور؛

شهرآورد کردستان بدون برنده/ آبیدر و شهرداری مساوی شدند

شهرآورد کردستان بدون برنده/ آبیدر و شهرداری مساوی شدند

سنندج - درهفته نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور بازی میان دو تیم شهرداری مریوان و آبیدر سنندج با تساوی بدون گل به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت های لیگ دسته سوم باشگاه های کشور شامگاه روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه به کار خود پایان داد.

در این هفته آبیدر سنندج و شهرداری مریوان در ورزشگاه مملو از تماشاچی زاگرس مریوان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

در نیمه اول این دیدار دو تیم تلاش بسیاری برای بازکردن دروازه یکدیگر انجام دادند اما هیچ کدام نتیجه نداد و نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید.

با آغاز نیمه دوم و نیمه مربیان شاگردان رضا مجیدی فشار را بر دروازه شهرداری مریوان دو چندان کردند و صاحب چند موقعیت خطرناک نیز شدند اما هیچ کدام نتیجه ای نداد.

تیم شهرداری مریوان نتوانست از امتیاز میزبانی خود استفاده کند و بعد از گذشت ۹۵ دقیقه بازی شهرآورد کردستان بدون گل به اتمام رسید.

با پایان بازی های هفته نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در گروه سوم آبیدر سنندج یک پله پایین تر از شهرداری مریوان در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

گفتنی است، نمایندگان کردستان در گروه سوم با تیم های عقاب تهران، آرش ری تهران، بیمارستان پارس تهران، مهدیه تبریز، عقاب تبریز، ملی پوشان تبریز، ذوب و فلزات بهار همدان، آذر یورد شاهین دژ، پاس ساوه ،دالاهو کرمانشاه و ذوالفقار کاشان هم گروه هستند.

کد مطلب 4084561

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