تیم فوتبال شهرداری مریوان نیازمند حمایت جدی مسئولان است

علی امانی شامگاه دوشنبه بعد از تساوی تیمش مقابل آبیدر سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت:‌ با توجه به اینکه قبل از شروع فصل بازی تدارکاتی نداشته و چند بازیکن به علت صادر نشدن کارت در تیم حضور نداشتند متاسفانه بازی رضایت مندی را انجام ندادیم.

سرمربی تیم شهرداری مریوان عنوان کرد:‌ بازی اول تیم شهرداری مریوان انجام گرفته اما این تیم می بایست تقویت شود.

وی افزود:‌ هیچ حمایتی از سوی مسئولان این شهر برای این تیم انجام نگرفته و تقاضا مندیم از مسئولان به ویژه شورای شهر تیم شهرداری مریوان را مورد حمایت قرار دهند.

امانی با بیان اینکه هنوز برای این تیم کفش تهیه نشده است، گفت:‌ تیم شهرداری مریوان به مدت دو ماه است که تمرینات خود را آغاز کرده و هنوز به سطح مطلوب از آمادگی نرسیده است.

سرمربی تیم شهرداری مریوان اظهار کرد: این تیم می بایست تقویت شود و در صورت حمایت باشگاه شهرداری چند بازیکن جذب این تیم می شوند.

وی گفت: تنها تیمی هستیم که در این مسابقات از بازیکنان بومی استفاده کرده اما این تیم بومی نیازمند حمایت مالی و تزریق پول است.

گفتنی است، در آغاز هفته نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور تقابل دو تیم هم استانی شهرداری مریوان و آبیدر سنندج بدون گل به پایان رسید.