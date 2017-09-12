۹۷ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در زنجان ثبت نام کردند

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: طی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بیش از ۱۸۰ هزار دانش آموز زنجانی مشغول به تحصیل می شوند و بیش از ۱۵ هزار معلم تدریس را بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۷ درصددانش آموزان مقطع ابتدایی و ۹۰ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه ثبت نام کردند و ما بقی هم تا پایان شهریور ماه ثبت نام خواهند کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در استان زنجان را هم ۱۸۰ نفر اعلام کردو گفت: این تعداد هم با رایزنی های انجام شده مشغول به تحصیل می شوند.

تمجیدی تاکید کرد: در استان زنجان روستاهایی که کمتر از ۵ نفر دانش آموز دارند هم سامان دهی شده و معلم در این روستاها حضور خواهد داشت و سامان دهی لازم انجام شده است.

وی به فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان با کیفیت بسیار خوبی در سال تحصیلی جدید برگزارمی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: طی سالجاری برنامه های فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان توسعه می یابد و برنامه ریزی لازم برای تحقق این امر صورت گرفته وبرنامه های خوبی هم در بخش قرآنی در مدارس استان زنجان اجرا می شود.

تمجیدی ابراز کرد: توجه به فعالیت های قرآنی و دینی در مدارس باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شودو طی سالجاری برنامه های قرآنی در مدارس استان زنجان توسعه می یابد و برنامه ریزی لازم برای تحقق این امر صورت گرفته است.