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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۷

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۹۷ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در زنجان ثبت نام کردند

۹۷ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در زنجان ثبت نام کردند

زنجان- مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:تاکنون بیش از ۹۷ درصددانش آموزان مقطع ابتدایی و ۹۰ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه ثبت نام کردندومابقی هم تا پایان شهریور ماه ثبت نام خواهند کرد.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: طی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بیش از ۱۸۰ هزار دانش آموز زنجانی مشغول به تحصیل می شوند و بیش از ۱۵ هزار معلم تدریس را بر عهده دارند. 

وی اظهار کرد:  تاکنون بیش از ۹۷ درصددانش آموزان مقطع ابتدایی و ۹۰ درصد  دانش آموزان مقطع متوسطه ثبت نام کردند و ما بقی هم تا پایان شهریور ماه ثبت نام خواهند کرد. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در استان زنجان  را هم ۱۸۰ نفر اعلام کردو گفت: این تعداد هم با رایزنی های انجام شده مشغول به تحصیل می شوند. 

تمجیدی تاکید کرد: در استان زنجان روستاهایی که کمتر از ۵ نفر دانش آموز دارند هم سامان دهی شده و معلم در این روستاها حضور خواهد داشت و سامان دهی لازم انجام شده است. 

وی به فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان با کیفیت بسیار خوبی در سال تحصیلی جدید برگزارمی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد:  طی سالجاری برنامه های فرهنگی و هنری در مدارس استان زنجان توسعه می یابد و برنامه ریزی لازم برای تحقق این امر صورت گرفته  وبرنامه های خوبی  هم در بخش قرآنی در مدارس استان زنجان اجرا می شود.

تمجیدی ابراز کرد: توجه به فعالیت های قرآنی و دینی در مدارس باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شودو طی سالجاری برنامه های قرآنی در مدارس استان زنجان توسعه می یابد و برنامه ریزی لازم برای تحقق این امر صورت گرفته است.

کد مطلب 4084597

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