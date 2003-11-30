تصاوير مرمت وحفاظت از معماري خشتي به نمايش گذاشته شد

به گزارش ستاد خبري نهمين كنفرانس بين المللي مطالعه و حفاظت معماري خشتي ازاين مجموعه عكس كه 75 اثر را شامل مي شود كتابي نيز به نام سفر به ايران به دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است كه در اين كنفرانس توزيع خواهد شد.

نمايشگاهي از فعاليتهاي پروژه چغازنبيل به عنوان بخش ديگري از برنامه هاي جنبي كنفرانس در نظر گرفته شده است كه در كنار آن فيلمي 25 دقيقه اي از پروژه چغازنبيل به نمايش در خواهد آمد.

محل برپايي اين نمايشگاهها باغ دولت آباد محل برگزاري كنفرانس است مرمت اين باغ 300 ساله از ابتداي تابستان امسال به منظور آماده سازي براي برگزاري كنفرانس آغاز شد كه عكس هاي مربوط به عمليات مرمت باغ نيز مورد بازديد شركت كنندگان در كنفرانس قرار خواهد گرفت.

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