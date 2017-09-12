دیدار فرستاده ویژه دبیرکل نُجَباء با مقامات حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، «سید علاء الدین الجزائری» فرستاده ویژه دبیرکل نُجَباء در جریان سفر به لبنان، با شماری از مقامات حزب الله دیدار و پیروزی‌های اخیر این جنبش در جبهه‌های مختلف مبارزه با تروریسم را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، الجزائری در دیدار با آیت الله «محمد یزبک» رئیس هیات شرعی حزب الله، بر روابط مستحکم لبنان و عراق و مواضع مشترک در مواجهه با چالش‌های پیشروی امت اسلامی تاکید کرد.

وی همچنین نقش «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان را در پیروزی‌های عراق، لبنان و سوریه "محوری" ارزیابی کرد.

در ادامه، شیخ یزبک از مواضع اصولی و روشن مقاومت اسلامی نُجَباء و دبیرکل آن در رابطه با مشکلات امت اسلامی در میدان‌های رویارویی با دشمن تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است، فرستاده ویژه دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء با چند مقام دیگر حزب الله لبنان نیز دیدار کرد که تا بدین لحظه رسانه‌ای نشده است.