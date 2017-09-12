ایجادشیوه های جدیدتئاترخیابانی/مهمان نوازی مردم مریوان بی نظیراست

به گزارش خبرنگارمهر، نشست بین‌الملل دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور کارگردان‌ها و بازیگران گروه‌های بخش بین‌الملل و اصحاب رسانه و جمعی از کارگردانان نمایش های ایرانی دوشنبه شب در سالن اجتماعات اداره ارشاد این شهر برگزار شد.

گروه اسپانیا به دلیل اینکه کارگردان آنها کلمبیایی است وکشور امارات اجازه خروج و تایید ویزای او را از این کشور به ایران نداد، نتوانست در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان گروه خود را همراهی کند.

په نیول یکی از بازیگران گروه نمایش دلقک دیوانه ازاسپانیا در این نشست با اشاره به اینکه تئاتر خیابانی در کشورما دارای قدمت فراوانی است، گفت: ما با وارد کردن انواع موسیقی در تئاتر خیابانی سعی می کنیم نمایشی خوب وعالی اجرا کنیم و به این شیوه مردم را بخندانیم.

وی بیان کرد: مردم مریوان فرهنگ و مهمان نوازی خود را به ما نشان دادند و ما آن را برای مردم کشورمان بازگو خواهیم کرد.

گروه های تئاترخیابانی فرانسه به دنبال شیوه های جدید اجرای این نوع از تئاتر هستند

ایوان سری بازیگر نمایش دو ثانیه از کشور فرانسه هم در این نشست به کمپانی گروه نمایشی خود به نام مردان کوچک اشاره کرد وگفت: کمپانی ما می خواهد با کارکردن با چیزهای کوچک معانی بسیار وسیعی را به مخاطبان خود برساند.

وی با اشاره به اینکه که ما می خواهیم تئاتر خیابانی را به مردمی که در خیابان ها هستند، نشان دهیم، بیان کرد: یکی از تفاوت های تئاتر صحنه ای با خیابانی این است که در صحنه ای ترک سالن برای مخاطبی که نمایش را نپسندیده راحت نیست ولی این اقدام در تئاتر خیابانی بسیار ساده است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ فستیوال در مورد تئاتر در فرانسه هر سال برگزار می شود، افزود: نمایش هایی در فرانسه اجرا می شود که می توانید حدود ۶۰۰ بازی و کار مختلف را در آن ببینید.

این بازیگر فرانسوی عنوان کرد: تئاتر خیابانی در فرانسه به پایان خود دارد نزدیک می شود و اکنون گروه های اجرایی قوی در کشورما هستند که می خواهند شیوه های جدیدی از این نوع تئاتر را شروع کنند.

وی اظهارداشت: تئاترخیابانی که در مریوان برگزار می شود نقاط مشترکی با فرانسه علی رغم وجود فاصله جغرافیایی میان کشورما با این شهر از ایران، دارد.

دارد.

بهترین راه تبادل فرهنگی استفاده از تئاتر خیابانی است



لویز لوپز دستیار کارگردان نمایش پادشاه نظافت از کشور برزیل هم در این نشست گفت: برزیل کشور بزرگی است و به سختی میتوانم در مورد جشنواره هایی که در آن برگزار می شود، صحبت کنم.

وی با بیان اینکه بزرگترین و مهمترین جشنواره خیابانی در برزیل برگزار می شود، افزود: فکرمیکنم قدیمی ترین تئاتر خیابانی مربوط به برزیل است.

وی با اشاره به اینکه در جنوب کشورما مردم زیاد عادت به رفتن برای تماشای تئاتر را ندارند، اظهارداشت: شرکت های جدید درصدد هستند که در جنوب کشور هم این نوع از تئاتر را تقویت کنند.

دستیار کارگردان نمایش پادشاه نظافت از کشور برزیل بیان کرد: متاسفانه در چندماه گذشته دولتی درکشورمان شکل گرفته و روی کارآمده که زیاد اهل هنر و هنرمندان نیست و این موجب سخت شدن کار برای ما و ایجاد موانعی در مسیر راه گروه های هنری شده و یم شود.

لوین لوپز ادامه داد: قبلا قوانین خوبی داشتیم که از طریق آن تئاتر خیابانی درآمد خوبی بدست می آمد ولی این قانون ها را برداشتند.

وی عنوان کرد: تبادل فرهنگی از طریق هنر به ویژه تئاتر خیابانی بسیار مهم وتاثیرگذار است و ما امیدواریم این قوانین باردیگر درکشورمان احیا شوند تا گروه های بیشتری در برزیل شروع به کار کنند.



کارگردان نمایش مرغ دریایی از کشور اکراین هم در این نشست با اشاره به اینکه در اوکراین تنها یک جشنواره تئاتر به نام شیر طلایی وجود دارد، گفت: در کشورما بیش از ۳۰۰ گروه تئاتر وجود دارند ولی همه آنها تئاتر صحنه ای کار می کنند.

لاروسلاو فدوریشین در خصوص تکنیک و محتوای مورد استفاده درنمایش خود بیان کرد: فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های معتبر مسکو هستم و از تکنیکی که استفاده می کنم تکنیکی روانشناسانه تئاتر است.

وی عنوان کرد: این تکنیک را بیشتر برای مخاطبان دانش آموز اجرا می کنیم چون آنها ایده و طرح ما را بسیار خوب می فهمند.



انتقال پیام صلح ودوستی از طریق تئاتر خیابانی

حمه سوار، مسئول گروه نمایش به جای ماهی از اقلیم کردستان عراق هم گفت: جشنواره تاتر خیابانی در کردستان عراق قدمت زیادی ندارد ولی امروزه اهمیت زیادی برای آن قائل می شوند.

وی با بیان اینکه حدود پنجاه سال پیش نمایش خیابانی در اقلیم کردستان عراق آغاز شده است، بیان کرد: ملت ما در تاریخ همواره درگیر جنگ های ویرانگری بودند وتوانستند خود را حفظ کنند.

وی اظهارداشت: ما برای محافظت از خود در مقابل برخی از مشکلات از تئاتر استفاده کردیم به گونه ای که از طریق تئاتر خیابانی پیام صلح و دوستی خود را به آحاد مردم منتقل کردیم.

حمه سوار بیان کرد: درروستاهای ما شرایط سختی به ویژه از لحاظ تحصیل و آموزش وجود دارد به همین دلیل چند گروه تئاتر خیابانی به منظور آگاهی دادن به این مردم تشکیل شدند.

مهمان نوازی مریوانی ها نواقص جشنواره را از یاد ما بردند

یکی از عوامل اجرایی نمایش باغ رویاها ازکشور آذربایجان در این نشست با اشاره به اینکه گروه آنها تاکنون در ۱۲ فستیوال تئاتر در ایران شرکت کردند، گفت: در جشنواره تئاتر خیابانی دو بار در شهرهای تبریز و مریوان توانستیم حضور پیدا کنیم.

ایلغار جهانگیراف ادامه داد: تئاتر خیابانی به این شکل مرسوم در ایران در آذربایجان اجرا نمی شود در کشورما بیشتر نمایش ها به صورت محیطی و درمراسم ها و آیین های سنتی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مخاطب تئاتر صحنه ای در آذربایجان کاهش پیدا کرده است، باین کرد: برای جلب مخاطب درصدد توسعه تئاتر خیابانی در کشورمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان، کشور جوانی است وبی شک راه زیادی در پیش دارد، از طریق تئاتر خیابانی می خواهیم رویکرد سیاسی و اجتماعی موضوعات و اتفاقات منفی را به مردم منتقل می کنیم.

ایلغار جهانگیراف اضافه کرد: حضور ما در مریوان باعث شد که با کارکرد سیاسی اجتماعی تئاتر بیشتر آگاهی و آشنایی پیدا کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک چنین رویدای هم در کشورما برگزار شود.

ایلغار جهانگیراف عنوان کرد: مهمان نوازی و محبت مردم مریوان باعث شده اگر نواقصی هم در این جشنواره بوده از یاد ما برود و با خاطره خوبی اینجا را ترک کنیم.