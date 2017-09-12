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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۱

رئیس دانشگاه خبرداد:

ایجاد پردیس های تخصصی در دانشگاه امیرکبیر

ایجاد پردیس های تخصصی در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: ساختار این دانشگاه در حال تغییر است و برنامه داریم پردیس های تخصصی در این دانشگاه ایجاد کنیم.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم ساختار دانشگاه به نحوی باشد که دانشکده های مرتبط با یکدیگر بتوانند هم افزایی و همکاری داشته باشند بنابراین قرار است پردیس های تخصصی در این دانشگاه راه اندازی شود.

وی افزود: برنامه های مربوط به اصلاح ساختار دانشگاه درحال پیگری است و در سال جاری اجرایی می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: با راه اندازی پردیس های تخصصی دانشکده های این دانشگاه به یکدیگر نزدیک خواهند شد.

معتمدی عنوان کرد: در دانشگاه های خارجی نیز دانشکده ها یا دپارتمان ها جدا از یکدیگر فعالیت نمی کنند به طور مثال باید دانشکده های برق، کامپیوتر و بیوالکتریک در کنار یکدیگر باید فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: پردیس های تخصصی از مجموعه دانشکده های موجود دانشگاه ایجاد خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: اما در ساختار دانشکده های این دانشگاه به لحاظ وظایف اصلی آنها تغییر اساسی صورت نمی گیرد.

کد مطلب 4084636

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