نتانیاهو از موج ایران هراسی سواری گرفت/ تکرار یک ادعای واهی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» در اولین مقصد از سفر خود به کشورهای آمریکای جنوبی، دیروز دوشنبه وارد «بوئنوس آیرس» پایتخت آرژانتین شد.

این نخستین بار است که یکی از نخست وزیران رژیم صهیونیستی به کشورهای آمریکای لاتین می رود. با این حال آنچه که بیشتر به چشم آمد، تلاش نتانیاهو برای دامن زدن به موج ایران هراسی از بدو ورود به آرژانتین بود.

وی در اولین اقدام خود پس از رسیدن به این کشور آمریکای لاتین، در مراسم یادبود قربانیان حوادث بمبگذاری سفارت رژیم صهیونیستی و مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین حاضر شد که به ترتیب در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ اتفاق افتاد و به ایران نسبت داده می شود!

نتانیاهو در این مراسم ایران را منشاء صدور تروریسم خواند و مدعی شد: اسرائیل در راس مبارزه با تروریسم جهانی بوده و خواهد ماند. ما با عزم راسخ و از راه های مختلف به دفاع از خود در برابر تروریسم به ویژه تروریسم ایران ادامه می دهیم.

وی با اشاره به کشته شدن ۲۹ نفر در حوادث بمبگذاری سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، مدعی شد: ایران پشت همه این حوادث است. اسرائیل برای مبارزه با تروریسم ایران و ممانعت از نزدیکی آن به مرزهایش، عزم راسخ دارد.

نتانیاهو همچنین صحبت درباره فعالیت های حزب الله لبنان در آمریکای لاتین را از جمله اهداف سفر خود به این حوزه جغرافیایی اعلام کرد و مدعی شد ایران، داعش و القاعده معضلاتی هستند که جهان باید در تلاشی جمعی با آنها مبارزه کند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ظاهرا موفقیت علیه داعش، از حجم مشکلات نمی کاهد. داعش بیرون می رود، ایران وارد می شود. داعش عقب نشینی می کند، ایران جای آن را می گیرد.

این نخستین بار نیست که نخست وزیر رژیم صهیونیستی می کوشد ایران را هم ردیف با داعش قرار دهد حال آنکه تلاش های محور غربی-عبری-عربی برای ایجاد بحران در خاورمیانه و پرورش گروه های تروریستی که نظم منطقه را به نفع آنها بر هم می زند؛ امری انکار ناپذیر است.