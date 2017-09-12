  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیرکل تأمین اجتماعی اردبیل:

جمعیت تحت پوشش بیمه در اردبیل ۱۶ درصد رشد یافت

جمعیت تحت پوشش بیمه در اردبیل ۱۶ درصد رشد یافت

اردبیل – مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل از رشد ۱۶ درصدی جمعیت تحت پوشش استان طی چهار سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشرخواه صبح سه شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اردبیل تصریح کرد: تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش استان در سال ۹۲، ۱۴۸ هزار نفر بود که تا فروردین سال ۹۶ به ۱۷۹ هزار نفر افزایش یافت.

وی افزود: تعداد بیمه‌شدگان با احتساب افراد مستمری و تبعی نیز از ۴۹۲ هزار نفر در سال ۹۲ به ۵۷۳ هزار نفر در ابتدای سال ۹۶ رسیده و رشد ۱۶ درصدی داشته است.

به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی استان با رشد بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش استان نیز از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.

بشرخواه در خصوص وضعیت مستمری‌بگیران نیز افزود: در سال ۹۲ تعداد مستمری‌بگیران اصلی ۲۹ هزار نفر و افراد تبعی مستمری‌بگیر ۲۴ هزار نفر بوده است.

وی تأکید کرد: تعداد مستمری‌بگیران اصلی در ابتدای سال ۹۶ به ۴۰ هزار نفر و افراد تبعی به ۲۹ هزار نفر افزایش یافته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان متذکر شد: در واقع طی چهار سال گذشته جمع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی ۳۰ درصد رشد یافته است.

کد مطلب 4084673
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها