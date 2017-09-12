جمعیت تحت پوشش بیمه در اردبیل ۱۶ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشرخواه صبح سه شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمهشدگان تأمین اجتماعی اردبیل تصریح کرد: تعداد بیمهشدگان تحت پوشش استان در سال ۹۲، ۱۴۸ هزار نفر بود که تا فروردین سال ۹۶ به ۱۷۹ هزار نفر افزایش یافت.
وی افزود: تعداد بیمهشدگان با احتساب افراد مستمری و تبعی نیز از ۴۹۲ هزار نفر در سال ۹۲ به ۵۷۳ هزار نفر در ابتدای سال ۹۶ رسیده و رشد ۱۶ درصدی داشته است.
به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی استان با رشد بیمهشدگان، جمعیت تحت پوشش استان نیز از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
بشرخواه در خصوص وضعیت مستمریبگیران نیز افزود: در سال ۹۲ تعداد مستمریبگیران اصلی ۲۹ هزار نفر و افراد تبعی مستمریبگیر ۲۴ هزار نفر بوده است.
وی تأکید کرد: تعداد مستمریبگیران اصلی در ابتدای سال ۹۶ به ۴۰ هزار نفر و افراد تبعی به ۲۹ هزار نفر افزایش یافته است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان متذکر شد: در واقع طی چهار سال گذشته جمع مستمریبگیران اصلی و تبعی ۳۰ درصد رشد یافته است.
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