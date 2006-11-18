جوانان چشم انتظار توجه ویژه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان ملی جوانان بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ساماندهی اساسی امور جوانان تشکیل شده است و حل مسائل جوانان ، اعتلا و رشد جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های نسل جوان از اهداف آن برشمرده شده است.

بر اساس قانون سازمان ملی جوانان وظیفه مطالعه وپژوهش در حوزه های راهبردی امور جوانان ، تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور جوانان و بررسی فعالیت های این دستگاهها ، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان، تهیه گزارش وضعیت جوانان در سطح ملی ، ارایه شیوه های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های جوانان بر عهده دارد اما اینکه این سازمان در اجرای وظایف محوله قانونی چگونه عملکردی داشته نیاز به بررسی کارشناسی دارد .

یک سال از فعالیت سازمان ملی جوانان با مدیریت جدید به عنوان متولی اصلی در حوزه جوانان می گذرد و اینکه عملکرد این سازمان تا چه حد توانسته در اجرای وظایف محوله و در جهت جلب رضایت نسل جوان باشد جای بسی تامل دارد .

هنوز عملکرد این سازمان به عنوان متولی اصلی در امور جوانان مورد بررسی قرار نگرفته است ، اما آنچه که از وضعیت موجود و مشکلات پابرجای قشر جوان در جامعه استنباط می شود طی مدت مذکور اقدام شگرفی در حوزه جوانان به وقوع نپیوسته است.

کمبود اعتبارات در جهت اجرای برنامه ها همواره مورد انتقاد مسئولان قبلی و فعلی سازمان ملی جوانان بوده و این در حالی است که اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند اعتبار تعیین شده برای سازمان ملی جوانان مناسب است و سازمان در اجرای برنامه ها با مشکلی مواجه نخواهد شد .

فاطمه آلیا ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ، بودجه 23 میلیارد تومانی سازمان ملی جوانان در سال جاری را مناسب ارزیابی کرده و گفته " بودجه سازمان نسبت به سال 84 افزایش خوبی داشته و به طور حتم مسئولان سازمان مربوطه نمی توانند نسبت به آن معترض باشند ".

مسئولان سازمان ملی جوانان همواره در مصاحبه های مطبوعاتی خبر از تهیه پژوهش هایی در حوزه جوانان داده اند، مطالعات و پژوهش هایی که تا کنون نتوانسته راهکاری به مسئولان ارائه دهد تا به برنامه ریزی منطقی در حوزه جوانان بپردازند.

گرچه سازمان ملی جوانان مسئول اصلی ایجاد موج 4 میلیونی جوانان بیکار و هزاران مشکل پیش روی این قشر در امر ازدواج نیست ، اما به عنوان متولی اصلی در امور جوانان محسوب می شود و نسل جوان انتظارات بالایی از این سازمان دارند .

بارها و بارها مسئولان و به خصوص مسئولان پیشین و فعلی سازمان ملی جوانان بر توجه به خواسته های قشر جوان و حل معضلات این قشر تاکید کرده اند، به گفته آنان فرصت برای اقدام شتاب زده و سلیقه ای برای جوانان به پایان رسیده است ، بنابراین باید با یک عزم ملی به دنبال اجرای اهداف و برنامه ها در حوزه جوانان باشیم.

رئیس سازمان ملی جوانان در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با رسانه ها عنوان کرد که سازمان ملی جوانان ، خادم و خانه تمامی جوانان کشور است و جوانان صاحب این خانه محسوب می شوند و سازمان وظیفه خود می داند در جهت خواسته ها و حل مشکلات این قشر عمل کند اما اینکه خواسته های این قشر تا چه حد محقق شده جای بسی تامل دارد .

حجت الاسلام حاج علی اکبری عنوان کرده بود پیگیری مسائل مربوط به ازدواج و اوقات فراغت جزء رسالت های اصلی سازمان ملی جوانان است و بنا داریم از طریق بسیج سازندگی به دنبال غنی سازی اوقاف فراغت باشیم ، اما از برنامه های اجرا شده در تابستان امسال و نارضایتی این قشر مشخص است که غنی سازی در این حوزه اتفاق نیافته است .

از سوی دیگر، تحقیقات سازمان ملی جوانان نشان می دهد هم اکنون بیش از 62 درصد جوانان اوقات فراغت خود را به صورت فردی سپری می کنند و این امر به طور حتم نشات گرفته از طرح های ناموفق و نچسب در برنامه های گروهی است .

رئیس سازمان ملی جوانان تاکید کرده از امسال برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان در سال 86 آغاز می شود و باید گفت گرچه چنین چنین امری می بایست از سالهای پیش در دستور کار مسئولان مربوطه قرار می گرفت، اما به هر حال این اقدام می تواند در برنامه ریزی اوقات فراغت بسیار تاثیر گذار باشد .

بررسی ها نشان می دهد عمده آسیب های نسل جوان ناشی ازعدم اوقات فراغت است و این در حالی است که برنامه ریزی دستگاههای مربوطه و به خصوص سازمان ملی جوانان تا کنون نتوانسته رضایت این نسل را جلب کند .



جوانان بیشترین قربانیان آسیب های اجتماعی هستند اما به واقع کمترین تقصیر را دارند ، بنابراین باید در جهت شناسایی علل و عوامل گسترش این معضل در جامعه بررسی های بسیاری صورت گیرد و دولت اهتمام ویژه ای نسبت به این امر داشته باشد.

در حدود یک سوم جمعیت ایران در گروه سنی جوان قرار دارند ، قشری که برای ایجاد تغییر اساسی در زندگی و حل مشکلات خود امید بسیار به دولت عدالت گستر دارند.

از سوی دیگر ، حجت الاسلام حاج علی اکبری در حدود 3 ماه پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود بر اساس درخواست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد سازمان ملی جوانان طی 6 ماه گذشته در حال آماده شدن است و بنا داریم بزودی این گزارش را جهت قضاوت در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم.

وی معتقد بود گزارش عملکرد سازمان ملی جوانان 100 درصد مورد قبول و قابل دفاع خواهد بود و اطمینان خاطر داده بود نمایندگان مجلس نیز آن را خواهند پذیرفت. این در حالی است که چندی پیش رئیس سازمان ملی جوانان به همراه معاونان در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور یافته و گزارش عملکرد سازمان را ارائه کرده اند.

پرویز سروری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با عملکرد سازمان ملی جوانان طی یک سال گذشته می گوید : " گرچه رویکرد جدیدی در جهت اجرای برنامه ها در سازمان ملی جوانان دنبال می شود اما اینکه رئیس سازمان ملی جوانان عنوان کرده که عملکرد سازمان طی یکسال گذشته 100 درصد قابل قبول بوده از نظر بنده و سایر نمایندگان مجلس قابل پذیریش نیست ".

پرویز سروری می افزاید : " سازمان ملی جوانان به دنبال این است که سازو کار مناسب و ظرفیت های لازم را در دستگاهها برای فعالیت در حوزه جوانان ایجاد کند و نمایندگان مجلس این رویکرد سازمان را مثبت ارزیابی می کنند ".

وی تصریح دارد : " نمایندگان مجلس معتقدند بودجه اوقات فراغتی که از طریق سازمان ملی جوانان در اختیار دستگاهها و سازمانهای مختلف قرار می گیرد باید مستقیم و بدون واسطه در اختیار دستگاهها قرار گیرد چرا که تخصیص این اعتبار از سوی سازمان به دستگاهها با تاخیر صورت می گیرد و مدتها این اعتبارات سرگردان بود و مدت زمان بسیاری جهت برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان تلف می شد ".

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است : " سازمان ملی جوانان باید به دنبال تلاش در جهت حذف برنامه های موازی و تولید برنامه در حوزه جوانان باشد ".

جوانانی که همواره به عنوان آینده سازان و امید کشور نامیده شده اند انتظار توجه ویژه از دولت و مسئولان دارند و شایسته نیست در کشوری اسلامی خواسته های به حق این نسل نادیده گرفته شود.