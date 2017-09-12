اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه منطقه گازی تنگه بیجار ایلام

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام از ظرفیت های بسیار خوبی در بخش نفت و گاز برخوردار است به طوری که ۱۱ ذخائر گاز و چهار ذخائر نفت کشور در این استان قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون پروژه های مختلف در زمینه بهره برداری از ظرفیت های نفت و گاز استان در حال انجام است که منجر به طرح های بزرگ در استان نیز شده است.

امینی با اشاره به اینکه بخش ذخائر گاز ایلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: تنگه بیجار یکی از مهمترین منابع اصلی ذخائر گاز ایلام است که هم اکنون باعث شده پالایشگاه گاز ایلام روزانه بیش از شش میلیون مترمعکب گاز را پالایش کند.

وی افزود: توسعه میدان گازی تنگه بیجار در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور ۱۰۰ میلیون دلار برای این طرح اختصاص یافته و قطعا با اجرای این طرح، فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام نیز اجرایی می شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: یکی از مهمترین اولویت های مسئولان و نمایندگان استان در مجلس بحث به کارگیری نیروهای بومی در پروژه های حوزه نفت و گاز است که این مهم هم اکنون در حال اجرایی شدن است.

وی افزود: قطعا با اجرای توسعه میدان های نفتی و گازی در استان ایلام شاهد رونق کسب و کار، اشتغال، تولید، توسعه واحدهای پایین دستی و...در استان خواهیم بود.

اجرای طرح های بزرگ مثل راه آهن در ایلام

امینی با اشاره به اینکه استان ایلام برای رهایی از محرومیت نیازمند ایجاد زیرساخت های مهم راه آهن است، گفت: دستور اجرایی کردن پروژه راه آهن استان اخذ شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین در استان ایلام، جاده های استان در حال توسعه، اصلاح و بهسازی هستند، هم اکنون مسیر ایلام-مهران، تونل قلاجه، راه ارتباطی، ملکشاهی-مهران و...در حال اجرایی شدن است.

نماینده مردم ایلام در مجلس بیان داشت: مرز مهران ظرفیت بزرگی برای استان محسوب می شود و طبق برآوردها امسال بیش از سه میلیون زائر از این مرز تردد می کنند.

استان ایلام غنی ترین استان در کشور برای داشتن ذخائر نفت و گاز است به صورتی که ۱۴ تریلیارد متر مکعب گاز و ۱۳ میلیارد بشکه نفت در استان ایلام در سال از منابع برداشت می شود.