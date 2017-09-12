به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه برای ترکیب هیات مدیره ستاد توان افزایی سمن ها رای گیری شد که از کمیسیون فرهنگی اجتماعی حسن خلیل آبادی و حجت نظری کاندیدا شدند که پس از رای گیری خلیل آبادی با ۲۱ رای و نظری با ۲۰ رای از کمیسیون فرهنگی اجتماعی انتخاب شدند.

همچنین در ادامه ناهید خداکرمی از کمیسیون محیط زیست، شهبانو امانی از کمیسیون حمل و نقل و مجید فراهانی از کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند که در این خصوص نیز رای گیری شد.

فراهانی در جریان رای گیری با بیان اینکه سمن ها متولی خاصی ندارند، گفت: باید بتوانیم از شهر تهران هماهنگی برای توان افزایی سمن ها ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: باید بتوانیم مشارکت های مردمی را به سمت سمن ها هدایت کنیم.

پس از رای گیری خداکرمی با ۱۹ رای امانی با ۱۸ رای و فراهانی با ۱۸ رای انتخاب شدند.