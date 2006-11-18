  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۱۶

نسبت به گذشته ؛

نیازهای امروزی زنان خانه دار 60 درصد تغییر کرده است

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی معتقد است: 60 درصد نیازهای امروز زنان خانه دار نسبت به گذشته متفاوت گشته و آنان در شرایط فعلی علاوه بر نیازهای ضروری و حیاتی که برای ادامه زندگی لازم است ، به امنیت اجتماعی برای حضور در جامعه ، تنوع و تفریح برای پرکردن اوقات فراغت و رفع خستگی روحی ، در امور روزمره و... نیاز دارند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص نیازمندی های ضروری انسان ها افزود: در طبقه بندی نیازهای انسان نیازهای اولیه مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن و... جزء ضرورت های حیاتی هر انسان محسوب می شود و همچنین نیاز به احترام ، تحسین ، مشارکت ، تقدر و تشکر و تعالی و تکامل نیز، نیازهای عالیه انسان ها هستند.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس تاکید کرد: چنانچه هر یک از نیازهای زنان خانه دار برطرف نشود ، دچار ناراحتی های روحی و عصبی می شوند.

ابهری گفت: زنان خانه دار همانند مردان و در برخی مواقع بیش از آنان در منزل تلاش می کنند و بر اساس تحقیقات انجام شده 30 درصد از زنان خانه دار نیاز روحی و عاطفی به تقدیر و تعالی و تکامل دارند و علاقه مند هستند در کنار انجام وظایف خانه داری ، علوم و هنر مختلف را فرا گیرند بنابراین لازم است همسران آنان این فرصت را در اختیارشان قرار دهند.

وی افزود: همچنین 70 درصد زنان خانه دار نیز توقع دارند همسران آنان زحمات شان را درک کنند و درک متقابل ، تفاهم ، همفکری و نظر خواهی از زنان می تواند نیازهای آنان را برطرف کند.

