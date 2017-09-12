مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور معمول حیواناتی که توسط دوست‌داران محیط زیست و یا ماموران یگان کشف و یا پیدا می‌شوند پس از تیمارسازی یا درمان در محل زندگی خود رهاسازی می‌شوند.

وی افزود: اگر این حیوانات به دلیل آسیب‌های خاص جسمی و دیگر دلایل قادر به زندگی به تنهایی در محیط طبیعی خود نباشند مجبور به نگهداری آنها در محل‌های ویژه مانند باغ پرندگان و یا پارک وحش صفه هستیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه در روزهای گذشته یک عقاب طلایی توسط ماموران آتش نشانی فولادشهر به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان تحویل داده شده است، تاکید کرد: این پرنده پس از دو روز درمان و تیمار توسط محیط بانان این اداره در طبیعت رها سازی شد.

صدور حکم قضایی برای متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز

وی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته همچنین برای متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز به اتهام مشارکت در نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز حکم قضایی صادر شد، ابراز داشت: دادگاه متخلفان شکار و صید را به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت هر کدام به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و همچنین کشف اسلحه و مهمات به نفع دولت خاصه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح محکوم کرد.

گفتنی است بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نگهداری و حمل سلاح شکاری قاچاق جرم محسوب و در راستای ماده ۱۸ قانون مذکور اسلحه و مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط می شود.