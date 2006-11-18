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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش درخواست کارمندان دولت برای انتقال سوابق بیمه ای به تامین اجتماعی

افزایش درخواست کارمندان دولت برای انتقال سوابق بیمه ای به تامین اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی درخواست های کارمندان دولت برای تغییر صندوق بیمه و انتقال سوابق به تامین اجتماعی به لحاظ تسهیلات بیمه ای و بازنشستگی این صندوق ، افزایش یافته است.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تسهیلات بیمه ای و بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی اغلب کارمندان تمایل به تغییر صندوق بیمه ای و تحت پوشش قرار گرفتن صندوق تامین اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: درخواست برای تغییر صندوق بیمه ای و انتقال سوابق بیمه ای طی سال های اخیر افزایش یافته اما این امر بر اساس شرایط خاص صورت می گیرد.

ثروتی افزود: کارمند در صورتی که به اجبار دستگاه محل فعالیت صندوق بیمه ای خود را تغییر دهد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه به صندوق باید از سوی دستگاه مربوطه صورت گیرد که میزان آن بر اساس حقوق فرد تعیین می شود اما در صورتی که فرد به دلخواه خود خواستار انتقال سوابق بیمه ای خود باشد ما به التفاوت حق بیمه به صندوق باید از سوی کارمند پرداخت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه حداقل حقوق بازنشستگان کشوری 200هزار تومان و بازنشستگان تامین اجتماعی 150 هزار تومان است ، بنابراین تغییر صندوق بازنشستگی برای کارمندانی که حقوق چندان بالایی دریافت نمی کنند چندان سودآاور نیست اما برای کارمندانی که حقوق بالا دریافت می کنند به لحاظ  اینکه در دوران بازنشستگی حقوق بالایی دریافت خواهند کرد ، سودمند است.

کد مطلب 408475

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