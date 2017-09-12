لزوم استفاده از ظرفیت های سازمانی برای تامین امنیت و آرامش مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در مراسم تجلیل از خانواده کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام اظهار داشت: بدون شک موفقیت های نیروی انتظامی در اجرای مأموریت‌ها و کاهش و کنترل جرایم در سطح جامعه مرهون همراهی همسران و فرزندان با کارکنان این نیرو است.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در طول دوران خدمت با مأموریت‌هایی مواجه می شوند که اگر همراهی خانواده آنها نباشد قطعا این ماموریت ها با مشکل همراه خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه به شعار محوری امسال نیروی انتظامی در هفته ناجا اشاره کرد و گفت: پلیس استان مصمم من است با تأسی از این شعار و تلاش مضاعف از همه ظرفیت های سازمانی برای تامین امنیت و آرامش مردم استفاده کند.

وی امنیت استان را مطلوب و مثال زدنی عنوان کرد و گفت: امنیتی که امروز در استان حاکم است ناشی از مشارکت فعال آحاد مردم استان و حمایت مادی و معنوی همه دستگاهها اجرایی و نهادهای دولتی است.

سردار یاری با اشاره به اینکه امسال برای هفته ناجا برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است گفت: شعار امسال هفته ناجا با عنوان «امنیت برای همه و پلیس برای امنیت» در راستای تحقق امنیت اجتماعی پایدار است.