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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

درخشش نوجوان ایلامی در رقابت های تکواندو مالزی

درخشش نوجوان ایلامی در رقابت های تکواندو مالزی

ایلام-جابر یاسمی تکواندوکار نوجوان ایلامی در مسابقات بین المللی تکواندو در مالزی صاحب نشان طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، جابر یاسمی نماینده ایران با درخشش در مقابل ورزشکاران کشورهای کره، تایلند، اردن، مالزی و پشت سرگذاشتن دارنده مدال برنز جهان از کشور لبنان علاوه بر کسب مدال طلا به عنوان ستاره تکنیک مسابقات معرفی شد.

رقابت های بین المللی  تکواندو مالزی با شرکت ۵۰۰ تکواندوکار از ۵۰ کشور جهان برگزار شد.

سه هزار و ۵۰۰ ورزشکار سازمان یافته در رشته تکواندو در استان ایلام فعالیت دارند که از این تعداد ۶۰ درصد را آقایان و ۴۰ درصد را نیز خانم ها تشکیل می دهند.

کد مطلب 4084764

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