رنگرزی سنتی و معرق نمد در ایلام استانداردسازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری اظهار داشت: صنایع دستی از نظر ماهیت ، یکی از فعالیت های اقتصادی است که منجر به تولید کالاهای جدید می شود آمیختگی شدید این فعالیت با سنت ها عادات و بینش سازنده و همچنین تاثیر فوق العاده محیط جغرافیایی در این صنعت ، ویژگی خاص به آن داده است به طوری که برخلاف مصنوعات کارخانه ای که در مقیاس زیاد و به طور یک شکل تولید می شود

وی اضافه کرد: فرآورده های دستی هر منطقه و حتی هر صنعتگر از نظر طرح ،شکل،و اندازه از اشیاء مشابه کاملا متمایز و قابل تشخیص است و در صدد این هستیم که رشته های صنایع دستی استان را استاندارد سازی کنیم.

بختیاری تصریح کرد : هدف از تدوین استاندارد رشته های صنایع دستی تعیین ویژگی ها ، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری انواع رشته های صنایع دستی است که تا کنون ۵ رشته صنایع دستی استان تدوین شده است که تاریخ تدوین آنها در جدول ذیل ذکر شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ سه رشته گلیم نقش برجسته، چیغ، سیاه چادر و در سال ۹۴ دو رشته گیوه و نمد استاندارد­ سازی شده است.

معاون صنایع دستی ادامه داد: برای سال ۹۶ نیز دو رشته رنگرزی سنتی و معرق نمد جهت استاندارد سازی به دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان پیشنهاد شده است که رشته رنگرزی سنتی به دلیل قدمت دیرینه در این منطقه و معرق نمد که یک رشته ابتکاری ثبت شده بنام ایلام است دارای اهمیت هستند.