پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه اول پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار

هومن گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی قطار برقی مشهد به گلبهار در ۳ قطعه انجام می شود که قطعه اول آن در ابتدای گلبهار پیشرفت ۸۷ درصدی و قطعه دوم پیشرفت ۸۹ درصدی داشته است و پل های لازم در حال نصب در این محدوده می باشد.

وی افزود: قطعه سوم قطار برقی مشهد به گلبهار به صورت زیر سطحی اجرا می شود که تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار بیان کرد: مناقصه خرید ریل لازم برای مسیر نیز به انجام رسیده و در مرحله ارزیابی پیمانکار هستیم.

گریوانی در خصوص تامین منابع مالی پروژه نیز گفت: منابع ریالی از مسیر بودجه و منابع فاینانس با همکاری یک شرکت مشترک چینی و ایرانی دنبال می شود که در مرحله اخذ مجوز هستیم.