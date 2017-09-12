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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

مدیرعامل شرکت عمران گلبهار خبر داد؛

پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه اول پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار

پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه اول پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار

مشهد- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: قطعه اول پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار تاکنون ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هومن گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی قطار برقی مشهد به گلبهار در ۳ قطعه انجام می شود که قطعه اول آن در ابتدای گلبهار پیشرفت ۸۷ درصدی و قطعه دوم پیشرفت ۸۹ درصدی داشته است و پل های لازم در حال نصب در این محدوده می باشد.

وی افزود: قطعه سوم قطار برقی مشهد به گلبهار به صورت زیر سطحی اجرا می شود که تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار بیان کرد: مناقصه خرید ریل لازم برای مسیر نیز به انجام رسیده و در مرحله ارزیابی پیمانکار هستیم.

گریوانی در خصوص تامین منابع مالی پروژه نیز گفت: منابع ریالی از مسیر بودجه و منابع فاینانس با همکاری یک شرکت مشترک چینی و ایرانی دنبال می شود که در مرحله اخذ مجوز هستیم.

کد مطلب 4084791

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