تلویزیون لیزری با نمایشگر ۱۰۰ اینچی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت هایسنس از نسخه اصلاح شده Laser TV خود رونمایی کرده است. این دستگاه با قیمت ۱۰ هزار دلار عرضه می شود. به هرحال ۱۰۰L۸D Laser TV جدید شبیه یک پرژکتور با طیف انتشار نور کوتاه است. البته سیستم آن نیز پروژکتوری است اما این دستگاه دارای تیونر تلویزیون و بلندگوهای داخلی است.

بخش اصلی این تلویزیون دستگاهی مجهز به لنزهای پرتاب فوق العاده کوتاه است که زیر یک نمایشگر ۱۰۰ اینچی بدون لبه بلک دیاموند قرار می گیرد.

منبع نور لیزر دستگاه نیز قابلیت کارکرد ۲۰ هزار ساعت را دارد. صفحه نمایشگر پروژکتور نیز رویه ای مات دارد بنابراین نور منابع خارجی روی آن منعکس نمی شود. همچنین این نمایشگر از تلویزیون هایی با ابعاد مشابه سبکتر است. بنابراین برای نصب آن روی دیوار مشکلی وجود نخواهد داشت.

همچنین نیازی نیست هیچ سیمی وارد دیوار شود یا منبع برقی پشت نمایشگر فراهم شود.